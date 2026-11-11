Contar con un pasaporte vigente y en buenas condiciones es esencial al momento de viajar internacionalmente, pues si esta identificación no cuenta con ambas condiciones, las autoridades podrían prohibir el viaje.

“ Las aerolíneas pueden negarle el abordaje o podría tener dificultades para viajar al extranjero si su pasaporte está dañado ”, explica el Departamento de Estado en su sitio web oficial.

Por este motivo, quienes tengan un pasaporte severamente dañado deben gestionar un nuevo ejemplar desde cero para garantizar que se lo considere un documento aceptable al momento de viajar.

Cuáles son los daños en el pasaporte por los que las autoridades pueden negar el abordaje

De acuerdo con lo detallado por la información oficial, los daños severos del pasaporte incluyen

Daños causados por agua, manchas o moho

Un desgarro importante

Modificaciones no oficiales en la página de datos

Páginas de visado arrancadas o rasgadas

Perforaciones u otros daños significativos

Es importante destacar que los daños típicos del uso, como páginas abanicadas o ligero deshilachado en los bordes no requieren que el pasaporte se tramite nuevamente, sino que esto sólo debe hacerse cuando presenta un daño que modifica de forma significativa el aspecto que tenía el ejemplar en primer lugar.

El pasaporte americano debe gestionarse nuevamente con el Formulario DS-11 cuando presente daños severos. KieferPix

La solución para cuando se tiene un pasaporte severamente dañado

En estos casos, el pasaporte no es elegible para el trámite de renovación y debe actualizarse en persona completando el Formulario DS-11 como si nunca se hubiera gestionado en un primer lugar.

Para reemplazar este tipo de documentos es necesario pagar todas las tarifas y presentar a una oficina de aceptación:

El pasaporte dañado

Una declaración firmada en la que se brinden detalles del daño que presentan los pasaportes

El Formulario DS-11 con todos los documentos necesarios para la presentación (documento de identidad con foto, comprobante de ciudadanía, fotocopias necesarias, fotografía aceptable, etc.).

“Después de que usted firme y presente su solicitud de pasaporte, la oficina la enviará por correo al Departamento de Estado de los Estados Unidos para tramitación. Esto puede tomar hasta 2 semanas ”, explican las autoridades.

Quienes hagan el trámite y quieran monitorear el estado de la gestión podrán hacerlo desde este link.