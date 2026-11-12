Deben informarse con prontitud tres tipos de cambios diferentes para evitar inconvenientes con la entrega de la prestación.

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos especifica a todas las personas que reciban beneficios por familia cuáles son los cambios esenciales que, de ocurrir, deben reportarse con urgencia ante el organismo.

“Para asegurarte de que recibes los pagos adecuados, mantennos informados sobre ciertos cambios”, indica la agencia en una publicación oficial.

En este contexto, existen tres tipos de eventos que los beneficiarios por familia deben informar: cambios en sus datos personales, en su vida cotidiana y en su situación laboral.

Los tres tipos de cambios que los beneficiarios por familia deben reportar sí o sí

Según lo especifica la información oficial, todas las personas que reciban prestaciones basadas en beneficios de familia deben informar:

Cambios en sus datos personales

Nombre

Teléfono

Dirección postal

Cuenta de depósito directo

Cambios en su situación particular

Estado civil

Cantidad de hijos que viven en su hogar

Cambio de custodia de un niño que está recibiendo prestaciones

Ciudadanía y estatus migratorio

Asistencia escolar (desde el jardín de infantes hasta el último año de secundaria)

Encarcelamiento

Cambios en el empleo

Estas modificaciones deben ser reportadas por cada persona que esté recibiendo beneficios y aún no haya alcanzado la edad plena de jubilación

Situación laboral y trabajo autónomo

Salarios superiores a 24,480 dólares en 2026 -sin impuestos-.

Informar a tiempo los cambios a la agencia es esencial para evitar problemas con los pagos. Shutterstock

Cómo informar estos cambios para evitar problemas

La instrucción oficial es ante cualquier cambio relacionado con alguno de los tópicos enlistados previamente, llamar al +1 800-772-1213.

En la mayoría de los husos horarios la atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m.

Problemas de no informar a tiempo los cambios a SSA

Los cambios en la vida pueden modificar la elegibilidad y el monto de la prestación que le corresponde recibir a cada beneficiario. Cuando no se anuncian correctamente puede o haber pagos faltantes o producirse un sobrepago. En el último caso, SSA exigirá que se reembolse el excedente del dinero que entregó de más.

“Por lo general, los sobrepagos ocurren cuando no tenemos la información correcta sobre usted. Siempre notifíquenos cualquier cambio en su situación”, indica SSA.