Poder validar la identidad con TSA es obligatorio para viajar dentro de Estados Unidos.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) explica en su sitio web oficial cuáles son los documentos que se considerarán como “acceptable IDs” al momento de abordar un vuelo interno y la vigencia que deben tener para ser aceptables.

Con la entrada en vigor a nivel federal en mayo de 2025 de la Ley Real ID la agencia exige la presentación de una licencia de conducir Real ID, una identificación Real ID o cualquier otro documento que se encuentre en la lista oficial de permitidos.

Quienes viajen internamente desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (en California), desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (en Nueva York), desde el Aeropuerto Intercontinental George Bush (Texas) o cualquier otra terminal aérea del país deben cumplir con estos requisitos.

Qué dice la TSA de los 730 días de vencimiento en los documentos para volar

La agencia federal especifica que, a fines identificatorios, se acepta que cualquiera de los documentos oficiales de la lista -que puede consultarse aquí- se presenten con hasta dos años de vencimiento, que equivalen a 730 días.

Esto aplica para todos los mayores de 18 años, que son quienes están obligados a presentar un tipo de identificación aceptable para volar. En el caso de los menores, se aconseja consultar por documentos y requisitos con cada aerolínea.

Los mayores de 18 años deben presentar una identificación aceptable para volar dentro de Estados Unidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“La lista de identificaciones aceptables puede cambiar sin previo aviso. La TSA recomienda encarecidamente que revises esta lista de nuevo antes de viajar, para no llegar al aeropuerto sin un documento de identidad aceptable”, advierten las autoridades.

No tengo documento válido para volar, ni vigente ni vencido, ¿qué hago?

De no poder mostrar ninguna de las credenciales aceptables, desde el 1 de febrero de este año TSA permite pagar una multa de 45 dólares para que se realice un control alternativo llamado TSA ConfirmID que permita constatar la identidad. Los detalles del proceso pueden consultarse visitando este sitio.

“Usar TSA ConfirmID es opcional. Si decides no usarlo y no tienes un documento aceptable, puede que no te permitan pasar por seguridad y que pierdas el vuelo”, se indica.