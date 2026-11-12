El Departamento de Estado puede denegar, restringir o revocar el pasaporte de quienes acumulen determinadas deudas.

Tener una deuda por manutención infantil puede tener consecuencias que van más allá de las obligaciones económicas. De acuerdo con el Departamento de Estado, agencia federal del Gobierno estadounidense, acumular pagos pendientes por encima de un monto determinado puede impedir que una persona obtenga un pasaporte o incluso provocar la revocación de uno que ya se encuentra vigente.

Esta restricción se aplica cuando las autoridades correspondientes certifican la deuda ante los organismos federales. Además, las obligaciones tributarias federales gravemente morosas también pueden afectar la emisión y vigencia de estos documentos.

¿Qué establece el Departamento de Estado para quienes tienen deudas por manutención infantil?

A través de su sitio web oficial, el Departamento de Estado establece que los ciudadanos deben estar al día con sus obligaciones de manutención infantil (child support) para poder obtener un pasaporte estadounidense. Si una persona acumula una deuda superior a los US$2,500, el organismo no puede emitirle un nuevo documento y puede revocar uno que ya se encuentre vigente.

La medida requiere que la deuda sea certificada por las autoridades correspondientes, a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Por lo tanto, no alcanza con registrar pagos atrasados: el monto adeudado debe superar el límite establecido y figurar en los registros oficiales.

¿A partir de qué monto pueden revocar el pasaporte por falta de pago?

El límite establecido por la normativa federal es de más de US$2,500 en concepto de manutención infantil. Cuando la deuda supera esa cifra, el Departamento de Estado no puede emitir un nuevo pasaporte y tiene la facultad de revocar uno vigente.

Los titulares afectados reciben una notificación directamente del organismo, que puede llegar por correo electrónico o a la dirección postal informada en su solicitud de pasaporte más reciente.

El Departamento de Estado puede denegar, restringir o revocar el pasaporte de quienes acumulen determinadas deudas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué otras deudas pueden afectar la vigencia del pasaporte?

Las deudas tributarias federales también pueden generar restricciones. Según el Departamento de Estado, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) debe informar que una persona tiene una deuda fiscal gravemente morosa para que se apliquen estas medidas.

Esta categoría comprende impuestos federales impagos, junto con los intereses y las multas correspondientes. Si el contribuyente no regulariza su situación, el organismo puede demorar o rechazar su solicitud de pasaporte e incluso revocar uno que ya esté vigente.

¿Qué ocurre después de que el Departamento de Estado revoca el pasaporte?

Una vez revocado el documento, su titular ya no puede utilizarlo para viajar, incluso si posteriormente cancela la deuda. Para volver a ser elegible para obtener un pasaporte, debe comunicarse con el estado donde mantiene la obligación pendiente y pagar el monto adeudado. Si tiene deudas en más de un estado, deberá regularizar los pagos en todos ellos.

Después de recibir el pago, las autoridades estatales deben informar la cancelación de la deuda al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Este organismo retira al titular de sus registros y comunica al Departamento de Estado que vuelve a ser elegible para solicitar el documento.

El procedimiento puede demorar un mínimo de dos a tres semanas. Durante ese período, el Departamento de Estado no podrá emitir un nuevo pasaporte hasta que el HHS confirme que la persona ya no figura en sus registros.