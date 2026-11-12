Kiley Pulley comenzó a trabajar como cajera a tiempo parcial a los 16 años. A los 21 fue ascendida a gerente de tienda y hoy, con 23, dirige una sucursal de Walmart Neighborhood Market en Glendale, Arizona.

Según el perfil publicado por Fortune, percibe un salario anual de seis cifras en dólares. La publicación no precisa su remuneración exacta.

De un empleo a tiempo parcial a dirigir una tienda

Su ingreso a Walmart ocurrió mientras cursaba la escuela secundaria. Con el tiempo, pasó por distintas funciones y asumió responsabilidades de capacitación y supervisión.

En su relato a Business Insider, explicó que también se ofrecía a reemplazar a gerentes durante sus ausencias para adquirir experiencia antes de postularse al siguiente puesto.

El ascenso a gerente llegó cuando tenía 21 años. Phoenix Business Journal también la identifica como la gerente de tienda más joven de Walmart en Estados Unidos y ubica el establecimiento que dirige en Glendale.

Actualmente, Pulley percibe un salario anual de seis cifras en dólares, según Fortune.

Los aprendizajes que acompañaron sus ascensos

Pulley contó que asumir funciones de liderazgo también implicó aprender a delegar y adaptar su comunicación con el equipo. Además, debió encontrar un equilibrio entre las responsabilidades laborales y su vida personal.

Tras interrumpir sus estudios universitarios, se inscribió en Live Better U, el programa mediante el cual Walmart financia determinadas carreras, con el objetivo de obtener su título.