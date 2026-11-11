Las vacaciones de invierno de las escuelas públicas de Miami comenzarán el viernes 18 de diciembre de 2026 y finalizarán el viernes 1 de enero de 2027. Así lo establece el calendario oficial de Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS), que contempla el cierre de actividades para los estudiantes de primaria y secundaria durante ese período y también incluye a los empleados del distrito, con algunas excepciones laborales.

Cuándo comienzan las vacaciones de invierno en las escuelas de Miami

Si bien el calendario de Miami-Dade County Public Schools establece que el “Winter recess for students and employees” (receso de invierno para estudiantes y empleados) inicia el lunes 21 de diciembre, el inicio del receso se adelanta unos días, ya que el viernes 18 de diciembre habrá una jornada de planificación docente (Teacher Planning Day), por lo que los alumnos no tendrán clases ese día .

Cuándo regresan a clases los estudiantes

Según el calendario escolar, el receso se extenderá durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, hasta el 1 de enero de 2027. Las actividades se reanudarán el lunes 4 de enero.

Las familias pueden consultar el calendario escolar oficial 2026-2027 de Miami-Dade para verificar los días sin clases, las jornadas de planificación docente y las próximas fechas importantes del ciclo lectivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A qué escuelas alcanza el receso de fin de año

Las fechas corresponden al calendario 2026-2027 de Miami-Dade County Public Schools y alcanzan a las instituciones públicas de educación primaria y secundaria del distrito.

El documento también aclara que existen excepciones para ciertos trabajadores de 12 meses y personal alcanzado por acuerdos laborales específicos. En particular, señala que el receso comprende a los empleados, “with the exception of Fraternal Order of Police and select 12-month employees” (con excepción de la Orden Fraternal de Policía y determinados empleados de 12 meses).