Estados Unidos aprobó un plan de hasta US$1,500 millones para modernizar la base naval del Callao, en Perú.

Estados Unidos dio un paso de peso en el tablero geopolítico de América Latina: aprobó un plan de hasta US$1,500 millones para modernizar la base naval del Callao, en Perú, la principal instalación de la Armada de ese país.

La movida, respaldada por el Departamento de Estado y notificada al Congreso estadounidense, es leída por los analistas como una respuesta a la creciente presencia de China en la región, sobre todo tras la apertura de un megapuerto chino muy cerca de allí.

Estados Unidos invertirá US$1,500 millones en una importante base naval en América Latina

El Departamento de Estado de EE.UU. autorizó la venta de equipos y servicios a Perú, por un valor estimado de hasta US$1,500 millones, destinada a modernizar las instalaciones de la base naval del Callao. El pedido partió del propio gobierno peruano, que solicitó permiso para adquirir el apoyo necesario para mejorar las instalaciones marítimas y costeras de la base.

Según la información oficial, el paquete no se limita a vender equipamiento: incluye un fuerte componente de apoyo técnico. Entre los puntos previstos figuran:

Diseño y apoyo a la construcción de las instalaciones marítimas y costeras .

Servicios de ingeniería, gestión y dirección de obra (construction management).

Soporte logístico y otros servicios asociados al proyecto.

La asignación de hasta 20 representantes del gobierno o de contratistas estadounidenses, por un plazo de hasta 10 años, para supervisar la dirección de la obra.

El Callao es el gran puerto de Perú, ubicado junto a Lima, sobre el océano Pacífico, y su ubicación es estratégica. ChatGPT imagen ilustrativa

Dónde está y por qué importa el puerto de Callao

El Callao es el gran puerto de Perú, ubicado junto a Lima, sobre el océano Pacífico, y la base naval que allí funciona es la instalación principal de la Armada peruana. Su ubicación es estratégica: se encuentra en una zona de intensa actividad, donde la base comparte vías navegables con el puerto comercial.

Uno de los objetivos de la modernización, de hecho, es dar a las operaciones navales una plataforma más segura y eficiente, reduciendo la interacción entre el movimiento civil y el militar.

La jugada para frenar la influencia de China en la región

El proyecto no se entiende sin mirar el mapa. En 2024, la naviera estatal china COSCO inauguró el megapuerto de Chancay, una inversión reportada en torno a los US$1,300 millones, situado a unos 80 kilómetros al norte de Lima. Esa obra convirtió a China en un jugador de primer orden en la costa del Pacífico sudamericano y encendió las alarmas en Washington sobre su influencia en la región.

En ese contexto, varios analistas interpretan el respaldo de EE.UU. a la base del Callao como parte de una estrategia para contrarrestar ese avance. La disputa de fondo es por la influencia económica y militar en una región que volvió a ganar peso en la competencia global entre las dos potencias.