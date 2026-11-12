El pasaporte estadounidense y los documentos que se deben presentar para solicitarlo.

El pasaporte estadounidense puede contener errores en los datos personales o problemas de impresión que requieren una corrección ante las autoridades. Para estos casos, el Departamento de Estado establece un procedimiento específico que permite solicitar un nuevo documento con la información correcta.

El trámite puede ser gratuito, aunque depende del motivo de la solicitud y de la fecha de emisión del pasaporte. Los interesados deberán presentar el formulario correspondiente, el documento actual y las pruebas necesarias para justificar el cambio.

¿Qué documentos exige el Departamento de Estado para corregir un pasaporte?

A través de su sitio web oficial, el Departamento de Estado solicita que se presenten los siguientes documentos para corregir un error en los datos personales o de impresión:

Formulario DS-5504: debe completarse y enviarse de acuerdo con las instrucciones incluidas en el documento.

Pasaporte actual: se debe adjuntar el ejemplar que contiene el error.

Una fotografía a color: debe cumplir con los requisitos oficiales para las fotos de pasaporte.

Prueba del error: se debe incluir documentación que permita demostrar cuál es el dato correcto. Por ejemplo, un certificado de nacimiento estadounidense que muestre la escritura correcta del apellido.

La corrección no tiene costo si el pasaporte continúa vigente.

Por disposición del Departamento de Estado, rechazarán todas las correcciones de pasaporte a quienes no presenten estos documentos. ChatGPT | El Cronista USA

¿En qué situaciones se puede solicitar una corrección del pasaporte?

Según el Departamento de Estado, existen diferentes motivos para solicitar una modificación o corrección del documento:

Errores en los datos personales: cuando el nombre, el sexo o el lugar de nacimiento aparecen incorrectamente.

Errores de impresión: cuando la página de datos biográficos presenta decoloración, información faltante o impresión torcida.

Cambio legal de nombre: cuando una persona modificó su nombre mediante matrimonio, divorcio u orden judicial.

Problemas con la fotografía: cuando la imagen fue impresa incorrectamente.

También es posible solicitar una nueva fotografía si la anterior está correctamente impresa, pero la persona desea actualizarla. En ese caso, debe utilizar el Formulario DS-82, si reúne los requisitos para renovar por correo y pagar las tarifas correspondientes.

Quienes cambiaron de domicilio no necesitan actualizar su pasaporte.

¿Cuándo podrían rechazar la corrección del pasaporte?

La solicitud puede presentar inconvenientes si el interesado:

No presenta pruebas que acrediten el error o el cambio de nombre.

Completa un formulario que no corresponde con su situación.

Entrega una fotografía que no cumple los requisitos oficiales.

No adjunta el pasaporte vigente o la documentación obligatoria.

Estos incumplimientos pueden impedir que el Departamento de Estado procese la solicitud.

El pasaporte estadounidense puede contener errores en los datos personales o problemas de impresión que requieren una corrección ante las autoridades. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo se realiza el trámite para corregir los datos del pasaporte?

El procedimiento depende del tipo de modificación que se necesite realizar.