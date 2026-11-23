El pago del cuarto miércoles está previsto para el 25 de noviembre, según el calendario de la SSA.

La Administración del Seguro Social (SSA) tiene programado un pago para el miércoles 25 de noviembre de 2026. La fecha corresponde a los beneficiarios incluidos en el cronograma por cumpleaños cuyo grupo abarca los días 21 al 31 de cualquier mes.

Así figura en el calendario oficial de pagos de 2026, que asigna a ese grupo el cuarto miércoles de cada mes. La jornada no corresponde a todos los beneficiarios, ya que existen otras fechas según el régimen de cobro.

A quiénes les corresponde cobrar el miércoles 25 de noviembre

El esquema distribuye los pagos en tres grupos. Quienes tienen asignado el tramo de cumpleaños del 1 al 10 cobran el segundo miércoles, del 11 al 20, el tercero y del 21 al 31, el cuarto. En noviembre, este último turno cae el miércoles 25.

Para identificar el grupo, importa la fecha de nacimiento de la persona sobre cuyo historial laboral se recibe el beneficio. La SSA explica que, cuando alguien cobra como trabajador jubilado, se utiliza su propio cumpleaños.

En cambio, si recibe beneficios basados en el trabajo de su cónyuge, la fecha de referencia es el cumpleaños de ese cónyuge. Por eso, no siempre corresponde mirar únicamente el día de nacimiento de quien recibe el dinero.

Qué beneficiarios siguen un calendario diferente

El calendario distingue a quienes recibían beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997 y a quienes cobran tanto Seguro Social como Seguridad de Ingreso Suplementario, conocido como SSI. Para estos grupos, establece el pago del Seguro Social el día 3 del mes.

Por su parte, SSI se paga habitualmente el día 1 de cada mes, con ajustes cuando la fecha coincide con un fin de semana o feriado. Por lo tanto, el turno del miércoles 25 no corresponde al pago de ese programa.

Qué hacer si el depósito no aparece en la fecha prevista

El calendario oficial de la SSA indica que, si el pago no llega en la fecha esperada, deben esperarse tres días adicionales de entrega postal antes de contactar al Seguro Social.

Para los pagos electrónicos, la guía específica del organismo recomienda consultar primero al banco o a la institución financiera, porque podría existir una demora en la acreditación.

Si continúa siendo necesario reportar el pago faltante, el beneficiario puede llamar al 1-800-772-1213 o contactar a su oficina local. La agencia revisará el caso y, si determina que el pago corresponde, lo reemplazará.