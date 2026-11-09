El mecanismo está contemplado en la Ley del Seguro Social y se aplica en todo Estados Unidos.

El programa Medicaid de Estados Unidos cuenta con un mecanismo que puede afectar la herencia de una persona fallecida ya que el organismo puede reclamar parte de los bienes que dejó para recuperar determinados gastos médicos que el Gobierno cubrió durante su vida. La medida puede alcanzar propiedades, ahorros y otros activos que los familiares esperaban recibir como herencia.

La disposición se conoce como Medicaid Estate Recovery Program (MERP) y está contemplada en la legislación federal. En general, alcanza a beneficiarios de 55 años o más que recibieron determinados servicios médicos, aunque cada estado puede establecer condiciones adicionales sobre los bienes sujetos a recuperación.

Sin embargo, la normativa también contempla protecciones para determinados familiares, como el cónyuge sobreviviente y los hijos menores de 21 años o con ceguera o discapacidad.

Qué es el programa de Medicaid que permite reclamar los bienes de una persona fallecida

Mediante MERP, los programas estatales de Medicaid intentan recuperar determinados gastos médicos que cubrieron durante la vida de una persona. Esta disposición está contemplada en la sección 1917 de la Ley del Seguro Social, codificada en el artículo 42 U.S.C 1396p, y permite presentar reclamos contra el patrimonio de beneficios fallecidos.

Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la recuperación es obligatoria cuando el beneficiario tenía 55 años o más al recibir determinados servicios. Entre las prestaciones alcanzadas se encuentran:

Atención en residencias geriátricas y centros de enfermería.

Servicios de atención domiciliaria y comunitaria.

Gastos hospitalarios y medicamentos recetados relacionados con esas prestaciones.

Los estados también pueden ampliar los reclamos a otros servicios médicos cubiertos por Medicaid, dentro de los límites establecidos por la legislación federal.

La legislación federal establece protecciones para cónyuges e hijos que cumplan determinadas condiciones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué pasa con la casa y los bienes que deja una persona fallecida

El reclamo de Medicaid puede alcanzar los bienes que integran el patrimonio sucesorio de una persona, entre ellos propiedades inmobiliarias, dinero y otros activos. Esto significa que una vivienda familiar puede quedar sujeta a un reclamo para recuperar los gastos médicos que el programa pagó durante la vida del beneficiario. Sin embargo, no implica que el Gobierno se quede automáticamente con la casa ya que el estado debe seguir los procedimientos correspondientes y el reclamo se encuentra sujeto a las reglas de prioridad y administración de la sucesión.

La legislación federal establece que los estados deben recuperar los bienes incluidos en el patrimonio definido por las leyes sucesorias locales. No obstante, también les permite ampliar esa definición para incluir determinados activos que pasan directamente a familiares o herederos, como propiedades compartidas, participaciones en bienes o activos transferidos mediante ciertos fideicomisos. El sitio oficial de Medicaid advierte que cada estado administra su programa de recuperación conforme a las disposiciones federales y sus propias reglas.

Qué herederos están protegidos y cuándo Medicaid no puede reclamar sus bienes

La administración federal establece protecciones para determinados familiares de una persona fallecida que recibió Medicaid. En particular, los estados no pueden realizar la recuperación del patrimonio mientras el beneficiario tenga alguno de estos familiares sobrevivientes:

Un cónyuge sobreviviente.

Un hijo menor de 21 años.

Un hijo ciego o con discapacidad, sin importar su edad.

Estas protecciones están contempladas en la sección 1917(b)(2) de la Ley del Seguro Social. Por lo tanto, aunque Medicaid haya pagado determinados servicios médicos durante la vida del beneficiario, la presencia de alguno de estos familiares impide que el estado avance con el reclamo mientras se mantenga la condición protegida.

Además, los estados deben contar con procedimientos para conceder exenciones cuando recuperar los bienes pueda provocar una situación de dificultad económica indebida para los herederos. En este sentido, cada jurisdicción establece los criterios para evaluar esos pedidos, por lo que no todas las familias acceden automáticamente a la excepción.

En consecuencia, otros familiares, incluidos los hijos adultos que no tienen una discapacidad comprendida en la protección federal, podrían verse afectados por un reclamo contra el patrimonio que esperaban heredar.