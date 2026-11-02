El programa federal establece una penalización para quienes dejan pasar el período de inscripción sin cumplir con los requisitos para postergar el trámite.

Los adultos mayores de 65 años que utilizan Medicare en Estados Unidos pueden enfrentar un aumento permanente en el costo de su seguro médico si cometen un error al momento de inscribirse. Se trata de dejar pasar el plazo para solicitar la cobertura de la Parte B sin recibir una penalización.

La Administración del Seguro Social establece una multa del 10% por cada período completo de 12 meses de demora. El recargo se suma a la prima mensual de Medicare Parte B y puede mantenerse durante todo el tiempo que la persona conserve esa cobertura.

Sin embargo, no todos los beneficiarios están obligados a inscribirse al cumplir 65 años. Algunas personas pueden retrasar el trámite sin pagar penalización, siempre que cuente con una cobertura médica laboral que reúna los requisitos.

Cuál es el error de inscripción de Medicare que puede aumentar el costo del seguro médico de por vida

El error consiste en dejar pasar el Período de Inscripción Inicial de Medicare Parte B sin anotarse y sin contar con una cobertura médica basada en un empleo actual que permita postergar el trámite. Este seguro, forma parte del programa federal, cubre consultas médicas, servicios ambulatorios, atención preventiva y determinados suministros médicos.

Dicho período comienza tres meses antes de que una persona cumpla 65 años, incluye el mes de su cumpleaños y termina tres meses después. En total, ofrece siete meses para inscribirse y quienes no puedan realizar el trámite durante ese plazo y tampoco califiquen para una excepción pueden recibir una penalización que se suma a la prima mensual de la Parte B.

Los adultos mayores que no cumplen con los plazos de inscripción pueden enfrentar un recargo mensual que se mantiene durante toda su afiliación a Medicare Parte B. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cabe destacar que la multa no es un cargo único por haberse atrasado, sino un recargo que se mantiene mientras la persona tenga Medicare Parte B. Por eso, dejar pasar el plazo sin verificar si existe una excepción puede generar un gasto adicional durante muchos años, según Medicare.

Cuándo aumenta el costro de Medicare por inscribirse tarde

La penalización por inscripción tardía en Medicare Parte B equivale a un 10% adicional sobre la prima mensual estándar por cada período completo de 12 meses en que la persona pudo haberse inscrito y no lo hizo. El porcentaje se acumula según el tiempo de demora y se incorpora al costo habitual de la cobertura.

En 2026, la prima mensual estándar de Medicare Parte B es de US$202,90. Por ejemplo, una persona esperó dos años completos para inscribirse y no calificó para un Período Especial de Inscripción debe pagar un recargo del 20%, equivalente a US$40,58 adicionales por mes. De esta manera, su prima asciende a aproximadamente US$243,50 mensuales.

Quiénes pueden retrasar la inscripción en Medicare sin pagar una penalización

No todas las personas que cumplen 65 años están obligadas a inscribirse inmediatamente en Medicare Parte B ya que quienes tienen un seguro médica grupal basado en su empleo actual, o en el empleo actual de su cónyuge, pueden calificar para un Período Especial de Inscripción y postergar el trámite sin recibir multa por demora.

Sin embargo, no cualquier seguro permite postergar la inscripción ya que la cobertura COBRA, los seguros para jubilados y los planes individuales del Mercado de Seguros Médicos no se consideran cobertura basada en un empleo actual para esta excepción, según explica Medicare. Por eso, quienes tienen alguno de estos planes deben verificar sus plazos antes de retrasar el trámite y evitar una penalización que puede mantenerse durante toda su afiliación a Medicare Parte B.