El Gobierno de Donald Trump mantiene las restricciones que modifican los requisitos para acceder a Medicare, el programa federal de seguro médico de Estados Unidos. La medida afecta a determinados inmigrantes que residen legalmente en el país y limita las categorías migratorias que pueden recibir la cobertura, incluso para quienes ya estaban inscriptos.

El cambio fue establecido por una ley presupuestaria promulgada en julio de 2025, pero sus consecuencias para los beneficiarios actuales comenzarán a hacerse efectivas en 2027. Entre los grupos alcanzados se encuentran refugiados, personas con asilo aprobado y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

La Administración del Seguro Social (SSA) comenzó a notificar a los beneficiarios para verificar si cumplen las nuevas condiciones. Quienes no puedan acreditar que pertenecen a una categoría migratoria habilitada podrían perder la cobertura médica desde el 1 de febrero de 2027.

Qué inmigrantes podrán acceder a Medicare y quiénes quedarán excluidos

La nueva legislación limita el acceso a Medicare a cuatro categorías migratorias: ciudadanos y nacionales estadounidenses, residentes permanentes legales (titulares de Green Card), personas reconocidas como Cuban - Haitian entrants y determinados inmigrantes que residen en el país bajo los acuerdos de libre asociación (COFA). Todos ellos también deben cumplir las demás condiciones habituales del programa.

En consecuencia, quedan fuera de los nuevos criterios los refugiados, las personas con asilo aprobado, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y otros inmigrantes que no pertenezcan a los grupos habilitados. La modificación representa un cambio respecto de las reglas anteriores, que permitían que determinados extranjeros con presencia legal accedieran a Medicare si reunían las condiciones de edad, discapacidad y antecedentes laborales.

La SSA notificará a los beneficiarios que deberán demostrar que cumplen los nuevos requisitos. Rix Pix Photography

Por qué tener un permiso de trabajo no garantiza el acceso a Medicare

La autorización para trabajar en Estados Unidos no equivale a cumplir los requisitos migratorios para recibir Medicare. Un inmigrante puede tener un Documento de Autorización de Empleo (EAD), un número de Seguro Social y un empleo legal, pero quedar excluido del programa si su categoría migratoria no está entre las cuatro habilitadas por la nueva ley.

Por ejemplo, una persona con asilo aprobado o TPS puede conservar su permiso de trabajo y, aún así, perder el acceso a Medicare. En cambio, un residente permanente con Green Card puede cumplir el requisito migratorio, aunque todavía debe reunir las condiciones generales del seguro, como tener 65 años o más o calificar por discapacidad, ELA o enfermedad renal terminal.

Desde cuándo podrían perder la cobertura médica los inmigrantes afectados

Aunque Trump promulgó la ley el 4 de julio de 2025, la restricción para quienes ya estaban inscriptos en Medicare tienen una fecha de aplicación posterior. La legislación estableció un plazo de 18 meses, que se cumple el 4 de enero de 2027. Sin embargo, la SSA informa que la cobertura de los beneficiarios afectados se mantendrá, en general, hasta el 31 de enero y finalizará el 1 de febrero de 2027.

Para verificar quiénes reúnen las condiciones, la SSA comenzó a enviar notificaciones en noviembre de 2026 a los beneficiarios cuya elegibilidad no pudo confirmar. Quienes reciban una comunicación deberán presentar documentación que acredite su ciudadanía o categoría migratoria habilitada, siguiendo las instrucciones y los plazos indicados.

En este sentido, si los usuarios consideran que fueron excluidos por error, podrán apelar la decisión dentro de los 60 días posteriores a recibir la notificación.