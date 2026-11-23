Cubrir los tallos del racimo con papel aluminio puede ayudar a retrasar la maduración de las bananas.

El papel aluminio puede utilizarse para ayudar a conservar las bananas, pero la recomendación consiste en cubrir los tallos, no envolver la fruta completa. La Universidad de Nebraska–Lincoln incluye este recurso entre sus consejos para evitar que maduren demasiado rápido.

En su guía de conservación, la institución propone utilizar aluminio o film plástico sobre esa parte del racimo. Relaciona la medida con el etileno, un gas que interviene en la maduración, y también aconseja separar las bananas de frutas como manzanas y paltas.

Para qué sirve cubrir los tallos y qué ocurre durante la maduración

La indicación consiste en colocar el envoltorio sobre los tallos para ayudar a evitar que el etileno acelere el proceso. La guía no establece una cantidad fija de días adicionales de conservación por aplicar este método.

Durante la maduración se producen cambios en el color, la consistencia y el sabor. El Centro de Investigación y Extensión de Poscosecha de la Universidad de California en Davis explica que la respuesta de las bananas al etileno incluye el paso de verde a amarillo, el ablandamiento de la pulpa y la transformación del almidón en azúcares.

También se modifica la acidez y aumenta la intensidad del aroma. La temperatura influye en la velocidad del proceso, por lo que el envoltorio es solo una parte de los cuidados de almacenamiento.

Separar las bananas de las manzanas y las paltas también puede ayudar a que maduren más despacio. Fuente: Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

Dónde guardarlas y cuándo conviene llevarlas a la heladera

Nebraska–Lincoln recomienda mantenerlas en un lugar fresco y oscuro. Además, desaconseja guardarlas dentro de una bolsa plástica, porque puede retener humedad y etileno y favorecer una maduración más rápida.

Otra sugerencia es colgar las bananas para evitar golpes y facilitar que maduren de manera uniforme. Comprar ejemplares en distintos puntos de maduración también permite que no todos estén listos al mismo tiempo.

Una vez que alcanzaron el punto deseado a temperatura ambiente, pueden llevarse a la heladera para conservarlas un par de días más. La universidad aclara que la cáscara puede volverse marrón mientras el interior mantiene un color claro.