La SSA permite presentar la inscripción para recibir beneficios de jubilación con hasta cuatro meses de anticipación.

Quienes deseen inscribirse para comenzar a recibir beneficios de jubilación deben cumplir con los requisitos propios de elegibilidad de la prestación y además respetar las reglas impuestas por la Administración del Seguro Social (SSA) sobre los tiempos de inscripción.

La SSA permite presentar la inscripción a la jubilación por anticipado en cualquier momento del año, dependiendo del mes en el que se quiera comenzar a recibir el beneficio.

¿Por qué se rechazarán las inscripciones que sean presentadas con demasiado tiempo de anticipación?

La SSA rechazará automáticamente cualquier inscripción que sea realizada con más de cuatro meses de antelación, debido a que este es el tiempo máximo que una persona puede adelantarse.

El organismo permite presentar la solicitud de jubilación con hasta cuatro meses antes del mes en el que se desea comenzar a recibir los beneficios. Por lo tanto, las inscripciones enviadas con más tiempo de anticipación no se ajustan al plazo establecido por la agencia.

De acuerdo con la SSA, la fecha de presentación debe planificarse según el mes elegido para comenzar a cobrar.

Quienes deseen inscribirse para comenzar a recibir beneficios de jubilación deben cumplir con los requisitos propios de elegibilidad de la prestación y además respetar las reglas impuestas por la Administración del Seguro Social (SSA) sobre los tiempos de inscripción. Shutterstock | Canva

¿Qué requisitos se deben cumplir para solicitar los beneficios de jubilación?

Para acceder a los beneficios de jubilación del Seguro Social en Estados Unidos, los trabajadores deberán cumplir con dos condiciones:

Tener al menos 62 años, que es la edad mínima para comenzar a recibir los beneficios de jubilación.

Acumular 40 créditos laborales que equivalen, por lo general, a unos 10 años en empleos cubiertos por el Seguro Social.

Los créditos se obtienen mediante el trabajo y el pago de impuestos al Seguro Social. En 2026, se recibe un crédito por cada US$1,890 de ingresos laborales cubiertos, con un máximo de cuatro créditos por año.

¿Cuándo se comienza a recibir los pagos de jubilación?

El primer pago se recibe durante el mes posterior al que la persona seleccionó para comenzar a cobrar sus beneficios.

Por ejemplo, si un trabajador elige noviembre como mes de inicio de us jubilación, recibirá su primer pago en diciembre.

¿Cómo se calcula de cuánto serán los pagos?

El seguro social calcula los beneficios jubilatorios a partir de los ingresos laborales de cada persona durante su vida activa. Para determinar el monto, utiliza principalmente estos factores.

Los 35 años de mayores ingresos: la SSA selecciona los años en los que el trabajador obtuvo sus remuneraciones más altas.

La actualización de los salarios: los ingresos históricos se ajustan para reflejar los cambios en los salarios promedio de Estados Unidos a lo largo del tiempo.

La edad de jubilación: comenzar a cobrar antes de la edad plena de jubilación reduce el beneficio mensual. En cambio, postergar el inicio hasta los 70 años puede incrementarlo.