El pasaporte americano de adulto tiene una validez máxima de 10 años.

En Estados Unidos, la renovación online del pasaporte americano es una alternativa práctica para mantener actualizada la identificación internacional, que en adultos dura como máximo 10 años.

Sin embargo, es importante considerar que el Departamento de Estado fija requisitos estrictos para que el trámite pueda llevarse a cabo mediante esta modalidad, uno de ellos, que el ejemplar a actualizar no tenga más de 5 años de vencimiento.

Rechazarán las renovaciones de pasaporte online cuando el ejemplar haya vencido hace más de 5 años

De acuerdo con lo informado por las autoridades, para que un pasaporte reúna los requisitos para ser renovado de forma online no sólo es necesario que haya sido válido por 10 años, sino también que cumpla con las pautas de vencimiento.

“Debe estar por expirar en 1 año o haber expirado hace menos de 5 años. Verifique la fecha de emisión y vencimiento de su pasaporte”, se indica. Cuando no se reúnan estas condiciones, la solicitud será rechazada.

Para renovar online el pasaporte no debe haber vencido hace más de 5 años.

Otros requisitos que exige el Departamento de Estado para autorizar la renovación online

Además, es necesario que el solicitante:

Tenga 25 años o más

No esté cambiando información personal

No deba viajar con urgencia (no se permiten tramitaciones expeditas)

Se encuentre físicamente presente en un estado o territorio de EE.UU.

Tenga su ejemplar anterior en buenas condiciones y jamás reportado como perdido o dañado

Quienes no califiquen para renovar en línea tendrán que verificar si cumplen con las condiciones para hacerlo por correo o solicitar un nuevo ejemplar en persona presentando el Formulario DS-11.

Qué documentos se necesitan para poder renovar el pasaporte online

Travel State detalla que para poder renovar en línea un pasaporte americano hay que contar con:

El pasaporte a renovar

Tarjeta de crédito o débito para pagar el importe que corresponda:

130 dólares por la libreta pasaporte 30 dólares por la tarjeta pasaporte 160 dólares por la libreta y tarjeta pasaporte

Una foto digital tamaño pasaporte

Documentos para completar la solicitud con información personal relevante, como número de Seguro Social

“Cancelaremos o anularemos el pasaporte que está renovando después de que presente su solicitud. No podrá usarlo para viaje internacional después de que lo cancelemos”, se especifica.

Cuánto tarda el trámite y cuánto tardan en mandarme el pasaporte

La gestión se completa en el sitio web oficial de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado clicando aquí.

Se estima que rellenar la solicitud tarda aproximadamente 10 minutos, mientras que el procesamiento puede demorar entre 4 y 6 semanas, a lo que se le suman los tiempos de envío.