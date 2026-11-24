El reconocimiento legal de la paternidad permite incorporar al padre al certificado de nacimiento y acordar el apellido del bebé.

El Gobierno del Estado de Indiana establece que, cuando un bebé nace de padres que no están casados legalmente y no se establece la paternidad, el padre no aparecerá automáticamente en el certificado de nacimiento y el recién nacido quedará registrado con el apellido de la madre.

Para incluir al padre y permitir que ambos participen en la elección del apellido, será necesario completar un procedimiento legal.

¿Qué deben hacer los padres para que el bebé lleve otro apellido?

El Departamento de Salud de Indiana explica que la declaración jurada de paternidad (Paternity Affidavit) permite incorporar al padre al registro de nacimiento y acordar el apellido del recién nacido.

El organismo define este documento como un acuerdo que puede firmarse para “añadir al padre al acta de nacimiento y darle al niño un apellido acordado”.

Para completar el trámite, existen dos alternativas:

En el hospital : la madre y el padre pueden firmar la declaración jurada durante las primeras 72 horas posteriores al nacimiento.

En el Departamento de Salud local: pueden realizar el procedimiento en el condado donde nació el bebé, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y no exista otro padre registrado.

En ambos casos, deben firmar los progenitores. El trámite es voluntario y tiene consecuencias legales.

La medida no significa que los padres deban casarse para reconocer a su hijo. El estado contempla una alternativa específica: la declaración jurada de paternidad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa si los padres no establecen la paternidad?

Si el bebé nace fuera de matrimonio y no se completa el reconocimiento legal, el padre no figurará en el certificado de nacimiento y el niño llevará el apellido materno.

El folleto oficial del Departamento de Servicios para Niños de Indiana también aclara que establecer la paternidad permite que ambos padres participen en la elección del nombre del menor.

Además, el reconocimiento legal no se limita al apellido. Permite que el padre tenga derechos y responsabilidades respecto del niño, entre ellos el deber de brindar manutención y la posibilidad de solicitar tiempo de crianza.

El menor, por su parte, puede acceder a beneficios vinculados con su padre, como seguros médicos, prestaciones de la Seguridad Social, beneficios para veteranos y derechos de herencia.

¿Se puede establecer la paternidad después del nacimiento?

Si los padres no realizaron el trámite en el hospital, todavía pueden establecer la paternidad mediante una declaración jurada en el Departamento de Salud local, antes de que el hijo alcance la mayoría de edad.

La otra posibilidad es solicitar una orden judicial. En ese caso, cualquiera de los progenitores puede iniciar un procedimiento para que un tribunal determine legalmente quién es el padre. También pueden solicitarse pruebas genéticas.