El beneficio exige una autorización electrónica y el cumplimiento de determinadas condiciones antes de viajar.

Estados Unidos mantiene a Chile dentro del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program), una iniciativa administrada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permite a sus ciudadanos ingresar al país por turismo, negocios o tránsito durante un máximo de 90 días sin solicitar una visa tradicional.

Sin embargo, el beneficio no significa que puedan viajar únicamente con el pasaporte. Para utilizarlo, los chilenos deben contar con una autorización ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje) aprobada antes de abordar el avión, contar con un pasaporte electrónico y cumplir con las condiciones migratorias establecidas por las autoridades estadounidenses.

¿Cómo pueden viajar los ciudadanos chilenos a Estados Unidos sin visa?

Chile forma parte del Programa de Exención de Visa de Estados Unidos. Esta iniciativa permite que los viajeros elegibles eviten el trámite de una visa B1/B2 , siempre que su visita tenga fines turísticos, comerciales o de tránsito y no supere los 90 días.

El Departamento de Estado explica que el programa permite viajar por “estancias de 90 días o menos sin necesidad de visado”.

Para acceder al beneficio, cada pasajero debe presentar una solicitud ESTA, administrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La autorización puede tener una vigencia de hasta dos años, aunque también puede vencer antes si caduca el pasaporte utilizado para solicitarla.

Tener una ESTA aprobada no garantiza el ingreso. La CBP aclara que los funcionarios migratorios tienen la autoridad para permitir o rechazar la admisión de cada viajero cuando llega a un puerto de entrada estadounidense. Gemini AI | El Cronista USA

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para viajar sin visa desde Chile?

Los ciudadanos chilenos deben cumplir con varias condiciones para ingresar a Estados Unidos mediante el Visa Waiver Program:

Tener un pasaporte electrónico chileno : debe contar con el chip de seguridad correspondiente.

Solicitar una ESTA : la autorización debe estar aprobada antes de abordar el vuelo.

Respetar el límite de 90 días : no se permite extender la permanencia bajo este programa.

Viajar por motivos permitidos : turismo, negocios o tránsito.

Contar con un pasaje de regreso o de continuación del viaje.

Utilizar una aerolínea o compañía marítima autorizada para participar del programa.

Además, cada integrante de la familia debe tener su propio pasaporte y autorización ESTA, incluidos los menores de edad.

¿Cuánto cuesta la ESTA y cómo se solicita?

La solicitud se realiza por internet, a través del sitio oficial de ESTA. Actualmente el arancel informado por el sistema es de US$40,62.

Para completar el trámite, el viajero necesita un pasaporte válido, una dirección de correo electrónico, sus datos personales y de contacto, una fotografía y un medio de pago aceptado.

La Embajada de Estados Unidos en Chile recomienda iniciar el procedimiento con anticipación porque la respuesta puede demorar hasta 72 horas .

Una vez enviada la solicitud, existen tres resultados posibles: autorización aprobada, pendiente de revisión o viaje o autorizado .

Qué países forman parte del Visa Waiver Program

Actualmente, los países que integran el Programa de Exención de Visa son 42. Uno por uno, estos son: