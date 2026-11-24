Este truco permite limpiar las alfombrillas del auto, un complemento que suele acumular suciedad de los zapatos, restos de tierra y polvo del ambiente debido al uso diario.

Las alfombrillas del auto acumulan suciedad de los zapatos, restos de tierra, polvo del ambiente y humedad que ingresa desde el exterior. Con el uso diario, estas partículas quedan atrapadas entre las fibras textiles y pueden generar malos olores que afectan a la limpieza y la frescura del interior del vehículo.

No obstante, existe un truco casero que permite combatirlos con un ingrediente habitual en la cocina. Se trata del bicarbonato de sodio. Espolvorear una pequeña cantidad sobre las alfombrillas ayudará a neutralizar determinados compuestos con olores desagradables y facilitará la limpieza posterior.

¿Para qué sirve espolvorear bicarbonato de sodio sobre las alfombrillas del auto?

Espolvorear bicarbonato de sodio sobre las alfombrillas del auto es un método de limpieza casero que permite neutralizar los malos olores y absorber parte de la humedad acumulada en las fibras de las alfombras. Su uso resulta especialmente útil cuando el interior del vehículo conserva olores provocados por restos de comida, bebidas derramadas, suciedad o humedad.

El efecto se explica por las propiedades químicas y físicas del bicarbonato de sodio (NaHCO3). Se trata de una sustancia ligeramente alcalina que puede neutralizar determinados compuestos ácidos responsables de los malos olores. Además, sus partículas sólidas pueden retener pequeñas cantidades de humedad y facilitar la remoción de suciedad durante la aspiración.

Espolvorear una pequeña cantidad sobre las alfombrillas ayudará a neutralizar determinados compuestos con olores desagradables y facilitará la limpieza posterior. Fuente: ChatGPT | El Cronista USA Imagen ilustrativa generada con ChatGPT

¿Cómo aplicar el bicarbonato de sodio sobre las alfombrillas del auto?

Para aprovechar sus propiedades desodorizantes, se recomienda seguir un procedimiento sencillo:

Retirar las alfombrillas: sacarlas del vehículo para trabajar sobre su superficie sin que el polvo se disperse por el habitáculo. Eliminar la suciedad superficial: sacudirlas y retirar los restos de tierra, arena y otros residuos sueltos. Comprobar que estén secas: es importante que no tengan humedad, ya que el bicarbonato puede aglomerarse y formar pequeños grumos al entrar en contacto con el agua. Espolvorear el bicarbonato : distribuir una capa fina y relativamente uniforme sobre las alfombrillas de tela, prestando atención a las zonas donde se concentran los olores. Dejar actuar el producto: permitir que el polvo permanezca sobre las fibras durante un tiempo para favorecer el contacto con los compuestos responsables de los malos olores.

¿Qué se debe hacer después de dejar actuar el bicarbonato de sodio sobre las alfombrillas del auto?

Una vez transcurrido el tiempo de acción, el siguiente paso es aspirar completamente las alfombrillas para retirar el bicarbonato y las partículas de suciedad que hayan quedado atrapadas entre sus fibras.

Desde el punto de vista mecánico, la aspiradora genera una corriente de aire que arrastra las partículas sólidas y los residuos desprendidos de la superficie textil. De esta manera, permite extraer el bicarbonato que quedó distribuido entre los filamentos de la alfombrilla, junto con parte de la suciedad acumulada.

Después de aspirarlas, se pueden volver a colocar las alfombrillas en el vehículo, siempre que estén completamente limpias y secas.