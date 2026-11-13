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No podrán continuar tramitando el pasaporte de quienes no respondan en 90 días.

Luego de realizar el trámite para obtener un pasaporte americano, el Departamento de Estado puede determinar que el solicitante debe presentar más información para poder proseguir.

Cuando esto suceda, el organismo podrá enviar cartas, correos electrónicos e incluso llamar por teléfono para solicitar los datos necesarios.

“ Debe responder a la carta o al correo electrónico dentro de 90 días para que podamos seguir tramitando su solicitud ”, indican las autoridades.

Tramitar el pasaporte americano: qué revisar de la carta o correo que envía el Departamento de Estado

En la comunicación figurará el número de solicitud, esencial para quienes deban comunicarse telefónicamente con el fin de realizar preguntas de cualquier tipo.

El centro del comunicado se especificará cuál es la información adicional que debe enviarse y puede incluirse una ilustración como apoyo visual.

Las autoridades indican que también se incluirá una fecha y que los 90 días para responder comienzan a contar desde el día que figura en la comunicación . Un QR puede en ciertas ocasiones encontrarse entre los elementos, con instrucciones para consulta.

Hasta que se responda, el Departamento de Estado puede poner en pausa la solicitud. Cada carta o correo indicará si quien lo recibe puede responder vía mail o si debe enviar documentos físicos.

El Departamento de Estado se pondrá en contacto cuando se necesite más información para llevar a cabo el trámite. ungvar

Información importante para todas las personas que reciban estas comunicaciones

Travel State enviará actualizaciones al correo electrónico que cada solicitante declaró en su solicitud. En el caso de que se necesite más información, habrá dos comunicaciones: la primera indicando el problema y la segunda detallando que la información necesaria ya fue recibida.

Esta segunda actualización, que indica que el trámite puede continuar sin inconvenientes dirá “Information Received, In Process Again”.

Motivos frecuentes por los que la agencia puede comunicarse

Según se detalla, algunos de los motivos frecuentes son:

Haber solicitado un pasaporte teniendo otro aún válido

Que exista un problema con el pasaporte más reciente

Tener pendientes pagos de pensión alimentaria de menores o impuestos federales morosos

Haber presentado una foto inaceptable

Que se necesite presentar un nuevo certificado de nacimiento de EE.UU.

Al solicitar un pasaporte de menor, el adulto correspondiente no se presentó en persona

Los documentos presentados en la solicitud de un menor no pueden acreditar que se trate realmente de su padre, madre o tutor legal

El Formulario DS-82 se envió por correo, pero falta algo para poder proseguir

Se necesita enviar otra identificación con foto

El solicitante cambió el nombre y no brindó suficiente información

Se debe llenar el Formulario DS-5513 o el DS-5520 y presentar más pruebas de ciudadanía e identificación

Quienes quieran conocer en profundidad cada una de estas situaciones podrán hacerlo clicando aquí.