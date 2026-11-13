El reclamo no exime al titular de pagar a tiempo los consumos que reconoce como correctos.

Un cargo incorrecto en el resumen de la tarjeta de crédito puede reclamarse por escrito. Para proteger sus derechos, el titular debe enviar el aviso dentro de los 60 días posteriores al envío del primer resumen donde apareció el error.

Así lo indica la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB). Durante la investigación, el titular puede dejar pendiente el importe disputado, pero debe pagar a tiempo los cargos correctos.

Cómo presentar el reclamo por escrito

La guía propone comunicarse con atención al cliente o iniciar una disputa en línea y, además, enviar un aviso escrito para proteger los derechos legales.

El resumen contiene las instrucciones y la dirección correspondiente, que puede ser distinta de la utilizada para los pagos. La carta debe incluir nombre, domicilio, número de cuenta y una explicación clara del error. El organismo recomienda conservar una copia.

Qué pagos quedan pendientes durante la investigación y qué debe hacer el banco

Mientras se analiza el reclamo, no es obligatorio pagar el cargo cuestionado ni los cargos financieros u otros importes relacionados. Esta protección no se extiende al resto del resumen.

Si el importe sigue apareciendo, debe acompañarse de una aclaración que indique que no es necesario abonarlo hasta que termine la investigación.

Mientras investiga, el emisor no puede exigir el pago del cargo disputado ni cobrar intereses sobre ese importe. Tampoco puede informar un atraso a una compañía de informes crediticios si el titular pagó a tiempo los importes no cuestionados.

Qué debe comunicar el emisor de la tarjeta

La guía establece un plazo de 30 días para confirmar la recepción de la carta.

Si el emisor concluye que corresponde pagar todo o parte del cargo, debe explicar el motivo, informar cuánto se adeuda y señalar cuándo debe pagarse para evitar cargos financieros u otros adicionales.