El calendario oficial ya confirmó las fechas en las que no habrá clases.

Las escuelas públicas de Nueva York permanecerán cerradas el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre por el feriado del Día de Acción de Gracias. De esta forma, los estudiantes de 3-K, jardín de infantes, primaria y secundaria tendrán cuatro días consecutivos sin clases , al sumarse al sábado 28 y el domingo 29 al receso escolar.

La medida forma parte del calendario 2026-2027 del Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYCPS), que establece jornadas sin actividad educativa para esa celebración.

Por qué no habrá clases el 26 y el 27 de noviembre en Nueva York

El calendario oficial del NYCPS establece que el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre serán días de descanso por Thanksgiving. La suspensión alcanza a los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad que forman parte del sistema, desde los programas 3-K y prekínder hasta el grado 12.

El documento publicado por las autoridades educativas identifica ambas fechas como "Receso de Acción de Gracias; no hay clases". Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo volverán a clases los estudiantes

Los alumnos deberán regresar a las aulas el lunes 30 de noviembre, tras disfrutar de cuatro días consecutivos sin actividad escolar.

Qué pasa con los colegios privados y chárter

El calendario de NYCPS corresponde a las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York que integran su sistema. El propio documento aclara que las familias cuyos hijos asisten a establecimientos privados, parroquiales, chárter o centros de educación temprana deben consultar directamente con cada institución para confirmar sus fechas de cierre.

Cómo está conformado el calendario escolar de NYCPS durante noviembre 2026

El calendario escolar de NYCPS de noviembre está conformado por las siguientes fechas restantes:

Miércoles 11 de noviembre: Día de los Veteranos; no hay clases.

Jueves 12 de noviembre : Reuniones de padres y maestros en la tarde y en la noche para escuelas intermedias y el Distrito 75; los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes.

Jueves 19 de noviembre : Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas secundarias, escuelas de kínder a 12.ᵒ grado y de 6.ᵒ a 12.ᵒ grado.

Viernes 20 de noviembre : Reuniones de padres y maestros en la tarde para escuelas secundarias, escuelas de kínder a 12.o grado y de 6.o a 12.o grado; los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes.

Jueves 26 y viernes 27 de noviembre: Receso de Acción de Gracias; no hay clases.

Cuándo empieza el receso de invierno

Luego de Thanksgiving, el siguiente descanso importante será el receso de invierno. Según el calendario escolar 2026-2027 de NYCPS, estará vigente del jueves 24 de diciembre de 2026 al viernes 1 de enero de 2027. Durante ese período tampoco habrá clases.