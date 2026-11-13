Algunos extranjeros que obtienen la residencia permanente en Estados Unidos están sujetos a condiciones especiales que deben cumplir para conservar su estatus migratorio.

La residencia permanente es un estatus migratorio que pueden obtener determinados extranjeros en Estados Unidos, siempre que se encuentren dentro de alguna de las categorías de elegibilidad y cumplan con los requisitos establecidos. Este permiso les permite vivir, estudiar y trabajar en el territorio estadounidense .

Dentro de este régimen también existe la residencia permanente condicional, que tiene una validez de dos años, en lugar de los diez que dura la residencia permanente tradicional. Para conservar este estatus, sus titulares deben realizar un trámite específico, diferente al de renovación, antes de que venza el plazo.

¿Quiénes se consideran Residentes Permanentes Condicionales?

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) consideran residentes permanentes condicionales a quienes obtuvieron su estatus migratorio a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal, si llevaban menos de dos años casados al momento de ser admitidos en el país con una visa de inmigrante.

Esta medida responde a las enmiendas de 1986 sobre fraude matrimonial en materia migratoria, cuyo objetivo es desalentar los matrimonios fraudulentos celebrados con el propósito de obtener la residencia permanente.

Por este motivo, una vez transcurrido el período establecido, los titulares deben solicitar la eliminación de las condiciones de su residencia. Durante este trámite, USCIS evalúa si el matrimonio se celebró de buena fe y si el solicitante cumple con los requisitos de elegibilidad. Si ambas condiciones se verifican, el organismo eliminará las restricciones y otorgará la residencia permanente sin condiciones. De lo contrario, se inhabilitará la tarjeta y revocará el estatus migratorio.

La residencia permanente es un estatus migratorio que pueden obtener determinados extranjeros en Estados Unidos, siempre que se encuentren dentro de alguna de las categorías de elegibilidad y cumplan con los requisitos establecidos. Este permiso les permite vivir, estudiar y trabajar en el territorio estadounidense. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué condiciones cumple un residente permanente condicional?

De acuerdo con la hoja informativa respecto a la residencia permanente condicional basada en familia, se deben cumplir con determinados requisitos para conservar el estatus migratorio:

Demostrar la buena fe del matrimonio: el organismo debe comprobar que la unión se celebró legítimamente y no con el objetivo de obtener beneficios migratorios.

Presentar el Formulario I-751: el titular debe solicitar la eliminación de las condiciones de su residencia dentro de los 90 días previos al vencimiento de su tarjeta.

Cumplir con los requisitos de elegibilidad: USCIS evalúa la documentación presentada para determinar si corresponde cancelar las condiciones.

Notificar cambios en la situación matrimonial: si el matrimonio termina legalmente por divorcio o anulación mientras la petición conjunta está en trámite, se debe informar al organismo. En determinados casos, es posible modificar la solicitud para presentarla de manera individual.

¿Cuándo se debe presentar el Formulario I-751?

Para solicitar la eliminación de las condiciones de la residencia permanente por motivos matrimoniales, se debe presentar el Formulario I-751 durante los 90 días previos al vencimiento de la tarjeta de residencia condicional.

Una vez que USCIS evalúe la documentación y verifique que se cumplen los requisitos correspondientes, podrá eliminar las condiciones del estatus migratorio y otorgar una tarjeta de residencia permanente válida por 10 años. A partir de entonces, el titular podrá solicitar su renovación mediante el Formulario I-90.

¿Qué puede suceder cuando alguien pierde el estatus de residente permanente?

Cuando una persona obtiene la residencia permanente condicional, debe solicitar la eliminación de las condiciones dentro del plazo establecido para conservar su estatus migratorio.

Si no realiza este trámite y tampoco cumple con alguna de las excepciones previstas, puede perder la residencia permanente y quedar sujeta a un proceso de deportación de Estados Unidos.