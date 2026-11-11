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El Gobierno de Estados Unidos permite que los ciudadanos de determinados países ingresen a su territorio sin tramitar una visa de turismo o negocios mediante el Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés).

Para acceder a este beneficio, los viajeros deben obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) y cumplir con las condiciones migratorias establecidas por las autoridades. El permiso autoriza estadías de hasta 90 días y exige contar con un pasaporte electrónico o biométrico.

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¿Qué es la Autorización ESTA y quiénes pueden usarla?

La ESTA es una autorización digital que permite viajar a Estados Unidos sin solicitar una visa de turismo o negocios, siempre que se cumplan las condiciones del VWP.

Está destinada a los ciudadanos de los países que integran este programa y permite ingresar a Estados Unidos por un período máximo de 90 días.

¿Por qué debe presentarse junto a un pasaporte biométrico?

El VWP exige que los viajeros cuenten con un pasaporte electrónico o biométrico. Se trata de un documento que incorpora un chip electrónico con información sobre la identidad del titular, que puede ser escaneada para verificar que corresponde a la persona que viaja.

El pasaporte debe cumplir con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y contar con el símbolo internacional de pasaporte electrónico en la portada.

El pasaporte debe cumplir con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y contar con el símbolo internacional de pasaporte electrónico en la portada.
El pasaporte debe cumplir con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y contar con el símbolo internacional de pasaporte electrónico en la portada.Gemini AI | El Cronista USA

¿Qué países forman parte del Programa de Exención de Visa?

Según la información publicada en el sitio oficial del Departamento de Estado, Estados Unidos reconoce actualmente 42 países y territorios participantes:

  • América: Chile.
  • Europa: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, San Marino, Suecia y Suiza.
  • Asia y Medio Oriente: Brunéi, Israel, Japón, Qatar, Singapur, Corea del Sur y Taiwán.
  • Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una Autorización ESTA?

Para solicitar una Autorización ESTA, los viajeros deben cumplir con determinadas condiciones:

  • Tener ciudadanía de un país participante: el solicitante debe ser ciudadano o nacional de uno de los países incluidos en el VWP.
  • Contar con un pasaporte electrónico: debe tener un chip integrado y cumplir con los estándares internacionales de seguridad.
  • Respetar el límite de estadía: el viaje no puede superar los 90 días.
  • Tener un motivo de viaje autorizado: se permite ingresar por turismo, negocios, visitas familiares, tratamientos médicos o tránsito.
  • Viajar con una compañía autorizada: el traslado debe realizarse mediante una aerolínea o empresa marítima habilitada para participar en el programa.
  • Obtener la aprobación ESTA: la autorización debe estar aprobada antes de abordar el avión o barco.

Ni la visa ni la ESTA garantiza el ingreso a Estados Unidos, ya que esta decisión depende del agente de migración que atienda su caso.