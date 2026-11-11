El Gobierno de Estados Unidos permite que los ciudadanos de determinados países ingresen a su territorio sin tramitar una visa de turismo o negocios mediante el Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés).
Para acceder a este beneficio, los viajeros deben obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) y cumplir con las condiciones migratorias establecidas por las autoridades. El permiso autoriza estadías de hasta 90 días y exige contar con un pasaporte electrónico o biométrico.
¿Qué es la Autorización ESTA y quiénes pueden usarla?
La ESTA es una autorización digital que permite viajar a Estados Unidos sin solicitar una visa de turismo o negocios, siempre que se cumplan las condiciones del VWP.
Está destinada a los ciudadanos de los países que integran este programa y permite ingresar a Estados Unidos por un período máximo de 90 días.
¿Por qué debe presentarse junto a un pasaporte biométrico?
El VWP exige que los viajeros cuenten con un pasaporte electrónico o biométrico. Se trata de un documento que incorpora un chip electrónico con información sobre la identidad del titular, que puede ser escaneada para verificar que corresponde a la persona que viaja.
El pasaporte debe cumplir con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y contar con el símbolo internacional de pasaporte electrónico en la portada.
¿Qué países forman parte del Programa de Exención de Visa?
Según la información publicada en el sitio oficial del Departamento de Estado, Estados Unidos reconoce actualmente 42 países y territorios participantes:
- América: Chile.
- Europa: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, San Marino, Suecia y Suiza.
- Asia y Medio Oriente: Brunéi, Israel, Japón, Qatar, Singapur, Corea del Sur y Taiwán.
- Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.
¿Cuáles son los requisitos para obtener una Autorización ESTA?
Para solicitar una Autorización ESTA, los viajeros deben cumplir con determinadas condiciones:
- Tener ciudadanía de un país participante: el solicitante debe ser ciudadano o nacional de uno de los países incluidos en el VWP.
- Contar con un pasaporte electrónico: debe tener un chip integrado y cumplir con los estándares internacionales de seguridad.
- Respetar el límite de estadía: el viaje no puede superar los 90 días.
- Tener un motivo de viaje autorizado: se permite ingresar por turismo, negocios, visitas familiares, tratamientos médicos o tránsito.
- Viajar con una compañía autorizada: el traslado debe realizarse mediante una aerolínea o empresa marítima habilitada para participar en el programa.
- Obtener la aprobación ESTA: la autorización debe estar aprobada antes de abordar el avión o barco.
Ni la visa ni la ESTA garantiza el ingreso a Estados Unidos, ya que esta decisión depende del agente de migración que atienda su caso.