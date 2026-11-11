Renovar el pasaporte de Estados Unidos por correo o por internet es la vía más cómoda, pero no está disponible para todos los documentos. Uno de los casos que queda afuera es el del pasaporte dañado. Si el documento presenta daños más allá del desgaste normal, el Departamento de Estado no acepta la renovación simplificada y obliga a hacer el trámite en persona.
Qué se considera un pasaporte dañado
No cualquier marca descalifica al documento. El punto es si el daño va más allá del desgaste normal que cualquier pasaporte acumula con el uso. Se considera dañado, y por lo tanto no apto para la renovación simple, un pasaporte que está roto, mojado o con señales de haber estado en contacto con el agua, con páginas sueltas, despegadas o faltantes, con la impresión o la foto ilegibles o borroneadas, o con la cubierta deteriorada. En esos casos, el documento pierde integridad y no puede usarse como base para una renovación a distancia.
Distinto es el desgaste normal: unos bordes algo gastados o una leve curvatura por el uso cotidiano no convierten al pasaporte en “dañado”. La línea está en si el deterioro afecta la legibilidad o la integridad del documento.
Rechazan la renovación en línea y deberán tramitarlo en persona
Cuando el pasaporte está dañado, el trámite se hace en persona con el Formulario DS-11, el mismo que usan quienes solicitan el pasaporte por primera vez. En líneas generales, el procedimiento implica:
- Completar el Formulario DS-11 sin firmarlo: la firma se hace frente al funcionario.
- Presentarse en un centro de aceptación de solicitudes o en una agencia de pasaportes, por lo general con cita previa.
- Entregar el pasaporte dañado, por lo general acompañado de una declaración firmada que explique qué le pasó.
- Llevar una prueba de ciudadanía estadounidense, un documento de identidad con foto y una fotocopia del mismo, además de una foto reciente que cumpla los requisitos.
- Pagar las tarifas correspondientes.