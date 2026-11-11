Cuando el pasaporte está dañado, el trámite se hace en persona con el Formulario DS-11, el mismo que usan quienes solicitan el pasaporte por primera vez.

Renovar el pasaporte de Estados Unidos por correo o por internet es la vía más cómoda, pero no está disponible para todos los documentos. Uno de los casos que queda afuera es el del pasaporte dañado. Si el documento presenta daños más allá del desgaste normal, el Departamento de Estado no acepta la renovación simplificada y obliga a hacer el trámite en persona.

Qué se considera un pasaporte dañado

No cualquier marca descalifica al documento. El punto es si el daño va más allá del desgaste normal que cualquier pasaporte acumula con el uso. Se considera dañado, y por lo tanto no apto para la renovación simple, un pasaporte que está roto, mojado o con señales de haber estado en contacto con el agua, con páginas sueltas, despegadas o faltantes, con la impresión o la foto ilegibles o borroneadas, o con la cubierta deteriorada. En esos casos, el documento pierde integridad y no puede usarse como base para una renovación a distancia.

Distinto es el desgaste normal: unos bordes algo gastados o una leve curvatura por el uso cotidiano no convierten al pasaporte en “dañado”. La línea está en si el deterioro afecta la legibilidad o la integridad del documento.

Los pasaportes severamente dañados deben devolverse para ser reemplazados.

Rechazan la renovación en línea y deberán tramitarlo en persona

Cuando el pasaporte está dañado, el trámite se hace en persona con el Formulario DS-11, el mismo que usan quienes solicitan el pasaporte por primera vez. En líneas generales, el procedimiento implica: