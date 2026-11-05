Las escuelas públicas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles tendrán un receso de invierno de 23 días consecutivos antes del regreso a clases en enero de 2027.

Miles de estudiantes de escuelas públicas tendrán 23 días consecutivos sin clases entre diciembre de 2026 y enero de 2027, de acuerdo con el calendario escolar establecido para el próximo receso de invierno. La pausa incluye las celebraciones de Navidad y Año nuevo, además de los fines de semana comprendidos en ese período.

Según el calendario oficial del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), las vacaciones comenzarán el lunes 21 de diciembre de 2026 y finalizarán el viernes 8 de enero de 2027. Los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 11 de enero, cuando comenzará el segundo semestre del ciclo lectivo 2026-2027.

¿Cuándo comienzan los 23 días consecutivos sin clases?

El calendario publicado por el LAUSD establece que el receso de invierno se extenderá durante tres semanas, desde el 21 de diciembre hasta el 8 de enero.

Al incluir los fines de semana, los estudiantes acumularán 23 días consecutivos sin clases, desde el inicio de las vacaciones hasta el domingo 10 de enero de 2027.

Las fechas principales del calendario:

Lunes 21 de diciembre de 2026: comienzo de las vacaciones de invierno.

Viernes 8 de enero de 2027: finalización del período de receso establecido por el distrito.

Lunes 11 de enero de 2027: inicio del segundo semestre y regreso a clases por parte de los estudiantes, maestros y equipos directivos.

Le medida corresponde a las escuelas públicas que siguen el calendario de instrucción del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, en California.

De acuerdo con la información oficial, el LAUSD abarca la mayor parte de la ciudad de Los Ángeles, en California.

El calendario oficial del LAUSD confirma que los estudiantes regresarán a las aulas el 11 de enero de 2027, después de las vacaciones de invierno. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

¿Qué otros días sin clases establece el calendario escolar 2026-2027?

Además del receso de invierno, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles contempla otras fechas sin actividades escolares durante el ciclo 2026-2027.

Entre las jornadas y períodos establecidos en el calendario oficial se encuentran:

11 de noviembre de 2026: Día de los Veteranos.

Del 23 al 27 de noviembre de 2026: vacaciones de otoño.

18 de enero de 2027: Día de Martin Luther King Jr.

15 de febrero de 2027: Día de los Presidentes.

Del 22 al 26 de marzo de 2027: vacaciones de primavera.

31 de marzo de 2027: Día de los Trabajadores Agrícolas.

31 de mayo de 2027: Día de Conmemoración a los Caídos en la Guerra.

El documento también establece que el último día de clases del ciclo escolar será el 4 de junio de 2027.