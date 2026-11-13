El plan contempla 365 días de espera para presentar la solicitud y hasta 180 días adicionales de procesamiento.

El Gobierno de Estados Unidos analiza implementar cambios en los requisitos para obtener un permiso de trabajo mientras se espera una resolución migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una propuesta el 23 de febrero de 2026 que busca modificar los plazos de espera para extranjeros que solicitaron asilo y necesitan una autorización laboral para trabajar legalmente en el país.

La iniciativa contempla extender de 180 a 365 días el período que deben esperar los inmigrantes antes de presentar su solicitud inicial de permiso de trabajo. Además, USCIS tendría hasta 180 días más para procesar el trámite, por lo que el tiempo total podría alcanzar los 545 días desde la recepción de una solicitud de asilo completa.

La medida también establece nuevas condiciones de elegibilidad que podrían dejar afuera a determinados solicitantes y afectar sus posibilidades para acceder a un empleo legal mientras esperan una respuesta sobre su situación migratoria.

Qué inmigrantes podrían quedarse sin autorización para trabajar en Estados Unidos

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), apunta a los extranjeros que tienen una solicitud de asilo pendiente y buscan obtener un permiso de trabajo inicial bajo la categoría (c)(8). El proyecto establece nuevas condiciones de elegibilidad que podrían impedir que determinados solicitantes accedan a una autorización laboral mientras esperan una resolución de su caso.

En particular, el DHS contempla estas condiciones para determinar quiénes no podrían obtener el permiso de trabajo inicial:

Solicitantes con antecedentes penales específicos : aquellos sobre quienes existan motivos para considerar que podrían estar alcanzados por las prohibiciones penales previstas para conceder asilo.

Extranjeros cuya solicitud de asilo sea rechazada : quienes reciban una denegación de un oficial de asilo o un juez de inmigración antes de cumplir los 365 días o antes de que se resuelva su solicitud de permiso de trabajo.

Personas que superen el plazo de un año : quienes presenten su solicitud de asilo más de un año después de su llegada a Estados Unidos, salvo que puedan demostrar que reúnen las condiciones para una excepción.

Inmigración que ingresen sin inspección: quienes entren o intenten ingresar al país sin pasar por un control migratorio, excepto si expresan su intención de solicitar asilo o manifiestan temor de persecución o tortura ante un funcionario dentro de las 48 horas, acrediten una causa justificada o reúnen otra excepción contemplada.

El proyecto podría demorar el acceso al empleo legal durante más de un año y dejar afuera a extranjeros que no cumplan con los nuevos requisitos de elegibilidad. Shutterstock

Por qué USCIS propone una espera de hasta 545 días para otorgar el permiso de trabajo

El proyecto plantea modificar los plazos actuales para que los solicitantes de asilo puedan acceder a una autorización laboral. En lugar del período de espera de 180 días que establece el sistema vigente, DHS propone que los extranjeros deban esperar 365 días desde la recepción de una solicitud de asilo completa para presentar el pedido inicial de autorización de empleo mediante el formulario I-765.

A ese período se sumarían hasta 180 días más para que USCIS procese y resuelva la solicitud del permiso de trabajo, llegando a un tiempo de espera que podría alcanzar hasta 545 días desde la recepción de la solicitud de asilo. El organismo también propone suspender la aceptación de nuevas solicitudes iniciales de la categoría (c)(8) cuando el promedio de procesamiento de los casos de asilo afirmativo supera los 180 días durante tres meses consecutivos. La pausa alcanzaría tanto a solicitantes de asilo afirmativo como defensivo.

Qué pasará con los inmigrantes que ya tienen un permiso de trabajo o solicitaron renovarlo

La propuesta contempla disposiciones diferentes para quienes ya cuentan con una autorización laboral y para aquellos que tienen un trámite inicial pendiente. Los inmigrantes que tengan una solicitud de asilo sin resolver y un permiso de trabajo vigente antes de la entrada en vigor de una eventual regla definitiva podrían continuar trabajando hasta la fecha de vencimiento de su tarjeta, salvo que la autorización sea revocada o cancelada por alguno de los motivos previstos en la normativa.

Por el momento, se trata de una propuesta regulatoria publicada por el DHS en el Federal Register el 23 de febrero de 2026. Por lo tanto, los cambios todavía no constituyen una obligación vigente y su aplicación dependerá de la publicación de una regla definitiva y de su correspondiente fecha de entrada en vigor.