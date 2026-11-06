Los estudiantes tendrán varios días consecutivos sin actividades escolares y retomarán las clases después del feriado.

Las familias de Miami ya pueden organizar sus actividades de noviembre: los alumnos de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade no tendrán clases desde el jueves 26 hasta el viernes 27 de noviembre de 2026, según el calendario académico 2026-2027 de Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS).

El receso coincidirá con la celebración de Thanksgiving y permitirá que los alumnos disfruten de cuatro días consecutivos sin asistir a las aulas, si se cuenta el fin de semana que enmarca la pausa.

Desde qué día no habrá clases en las escuelas públicas

El receso escolar comenzará el jueves 26 de noviembre, “Thanksgiving; Board-approved holiday for students and employees”, y se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre de 2026, “Recess Day for students and employees”. Serán cuatro días consecutivos sin clases si se incluye el fin de semana del 28 y 29 de noviembre .

El 23, 24 y 25 de noviembre serán días de receso para los empleados de 10 y 11,5 meses, mientras que el 26 y 27 estarán contemplados como días sin actividad para estudiantes y empleados.

La planificación contempla jornadas de receso antes y después del Día de Acción de Gracias, por lo que las clases se interrumpirán durante varios días. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué día regresarán a clases

Los alumnos deberán regresar a las aulas el lunes 30 de noviembre, según la organización del calendario académico.

La planificación corresponde a las escuelas primarias y secundarias administradas por el distrito Miami-Dade y forma parte del cronograma de 180 días lectivos previsto para el ciclo 2026-2027.

Cuándo empiezan las vacaciones de invierno

Según el mismo cronograma oficial, las vacaciones de invierno para los estudiantes comenzarán el 21 de diciembre de 2026 y se extenderán hasta el 1 de enero de 2027.