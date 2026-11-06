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Las familias de Miami ya pueden organizar sus actividades de noviembre: los alumnos de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade no tendrán clases desde el jueves 26 hasta el viernes 27 de noviembre de 2026, según el calendario académico 2026-2027 de Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS).

El receso coincidirá con la celebración de Thanksgiving y permitirá que los alumnos disfruten de cuatro días consecutivos sin asistir a las aulas, si se cuenta el fin de semana que enmarca la pausa.

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Desde qué día no habrá clases en las escuelas públicas

El receso escolar comenzará el jueves 26 de noviembre, “Thanksgiving; Board-approved holiday for students and employees”, y se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre de 2026, “Recess Day for students and employees”. Serán cuatro días consecutivos sin clases si se incluye el fin de semana del 28 y 29 de noviembre.

El 23, 24 y 25 de noviembre serán días de receso para los empleados de 10 y 11,5 meses, mientras que el 26 y 27 estarán contemplados como días sin actividad para estudiantes y empleados.

La planificación contempla jornadas de receso antes y después del Día de Acción de Gracias, por lo que las clases se interrumpirán durante varios días.
La planificación contempla jornadas de receso antes y después del Día de Acción de Gracias, por lo que las clases se interrumpirán durante varios días. Fuente: ShutterstockShutterstock

Qué día regresarán a clases

Los alumnos deberán regresar a las aulas el lunes 30 de noviembre, según la organización del calendario académico.

La planificación corresponde a las escuelas primarias y secundarias administradas por el distrito Miami-Dade y forma parte del cronograma de 180 días lectivos previsto para el ciclo 2026-2027.

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Cuándo empiezan las vacaciones de invierno

Según el mismo cronograma oficial, las vacaciones de invierno para los estudiantes comenzarán el 21 de diciembre de 2026 y se extenderán hasta el 1 de enero de 2027.