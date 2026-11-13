El pago se suspende a partir del séptimo mes de ausencia (Fuente: Shutterstock).

La Ley del Seguro Social tiene una regla que muchos beneficiarios extranjeros desconocen y que puede afectarlos si viajan o se mudan por un tiempo largo: si una persona que no es ciudadana estadounidense permanece fuera de Estados Unidos durante seis meses calendario completos y seguidos, la Administración del Seguro Social (SSA) deja de pagarle los beneficios.

Esa disposición es la sección 202(t) de la ley, conocida como la “regla de no pago a extranjeros”. Ahora bien, es una suspensión, no una pérdida definitiva, y existen numerosas excepciones que permiten a muchos seguir cobrando en el exterior.

Qué dice la sección 202(t)

La sección 202(t) establece que un beneficiario extranjero, es decir, una persona que es ciudadana de otro país y no de Estados Unidos, no puede seguir cobrando los beneficios del Seguro Social si pasa demasiado tiempo fuera del país.

El plazo es concreto: seis meses calendario completos y consecutivos fuera de Estados Unidos. La regla alcanza tanto al titular que generó el beneficio como a sus familiares dependientes y sobrevivientes, siempre que sean extranjeros.

Cuándo suspenden los pagos del Seguro Social

Cuando el beneficiario extranjero completa seis meses calendario enteros y seguidos fuera del país, el pago se suspende a partir del séptimo mes de ausencia. Es decir, no se interrumpe apenas la persona sale de Estados Unidos, sino recién después de ese período de seis meses completos afuera.

Una vez suspendido el pago, los pagos no pueden reanudarse hasta que el beneficiario haya estado de vuelta en el país durante un mes calendario completo.

Las excepciones: muchos extranjeros siguen cobrando

La propia SSA contempla una larga lista de excepciones, por lo que buena parte de los beneficiarios extranjeros puede seguir cobrando aun viviendo fuera de Estados Unidos. Entre las situaciones que suelen permitir continuar con el pago figuran:

Ser ciudadano de un país que tiene un acuerdo de seguridad social (acuerdo de totalización) con Estados Unidos.

Ser ciudadano de un país que paga beneficios de seguro social a los ciudadanos estadounidenses que viven allí.

Haber acumulado suficientes años de trabajo bajo el Seguro Social (por lo general, el equivalente a diez años de aportes) o cierto tiempo de residencia en el país.

Determinados casos vinculados al servicio militar estadounidense.

Los países donde no se puede cobrar

Hay un caso aparte, que aplica incluso a ciudadanos estadounidenses. Por restricciones del Departamento del Tesoro, el Seguro Social no puede enviar pagos a beneficiarios que residan en ciertos países, como Cuba y Corea del Norte. En esos casos, los pagos quedan retenidos y, por lo general, pueden recuperarse si la persona se muda a un país donde la SSA sí tiene permitido pagar.