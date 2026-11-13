SSA distribuye la mayoría de las fechas de pago en función del nacimiento de cada beneficiario.

La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario de fechas de pago 2026, donde especifica mes a mes qué día le corresponde cobrar a cada jubilado y pensionado de la agencia.

De acuerdo con lo señalado por este cronograma, el próximo pago de noviembre será para los nacidos entre el 11 y el 20 de su mes, quienes recibirán su dinero el miércoles 18, salvo pequeñas excepciones.

Cómo organiza los pagos SSA y en qué momento del mes cobran los nacidos entre el 11 y el 20

El organismo programa los días de pago en función de la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

En un mes sin eventualidades -como feriados o fechas que coincidan con el fin de semana- las prestaciones de todos los nacidos entre el 1 y el 10 se entregan el segundo miércoles del mes, las de los nacidos entre el 11 y el 20 se entregan el tercer miércoles y las de quienes nacieron entre el 21 y el 31 se envían el cuarto miércoles.

En el caso de quienes cobran la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), el día de pago estipulado es el primero del mes.

El miércoles 18 se realizará el próximo depósito de SSA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué excepciones al tercer miércoles contempla SSA

Aunque cada prestación tiene su día de pago, quienes además de beneficios de Seguro Social cobren SSI, recibirán la parte del Seguro Social el tercer día del mes.

La misma fecha de pago (3ro del mes) se asigna a quienes reciban beneficios de la agencia desde antes de mayo de 1997.

Qué sucede si hay un fin de semana o feriado

En estos casos, la prestación se adelanta siempre al primer día hábil disponible, incluso si esto supone entregar dos pagos un mismo mes.

Es lo que ocurrirá, por ejemplo, en diciembre con los receptores de SSI, dado que 1ro de enero es feriado por Año Nuevo.

Cuánto hay que esperar para reclamar un pago que no se recibió

Las autoridades indican esperar al menos tres días de envío adicionales antes de realizar el reclamo. Una vez cumplido este plazo, es necesario comunicarse con SSA.

Cola 2027: de cuánto será el aumento para los beneficiarios

El comunicado oficial de la agencia publicado el 14 de octubre de este año informó que los pagos de 2027 tendrán un ajuste por costo de vida (COLA) del 3.6%, que alcanza tanto a quienes reciben beneficios SSA como a quienes cobran SSI.

“Debes crear tu cuenta online de mi Seguridad Social e inscribirte en notificaciones sin papel antes del 18 de noviembre para ver tu aviso de COLA en línea”, se explica.