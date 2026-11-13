USCIS establece requisitos de edad, residencia, conducta y conocimientos de inglés y educación cívica.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) permite que los extranjeros que tengan una Green Card desde hace al menos cinco años soliciten la ciudadanía estadounidense por naturalización .

Sin embargo, cumplir con ese plazo no garantiza la aprobación : los interesados también deben acreditar otros requisitos, además de superar la evaluación correspondiente.

Cuáles son los requisitos para solicitar la ciudadanía estadounidense después de cinco años

USCIS establece una serie de condiciones para los residentes permanentes legales que buscan convertirse en ciudadanos estadounidenses:

Tener al menos 18 años al momento de presentar el Formulario N-400.

Haber sido residente permanente legal durante un mínimo de cinco años.

Mantener la residencia continua en Estados Unidos durante los cinco años anteriores a la solicitud.

Haber estado físicamente presente en el país durante al menos 30 meses de ese período.

Haber vivido durante un mínimo de tres meses en el estado o distrito donde tiene jurisdicción la oficina de USCIS que procesará el caso.

Demostrar buena conducta moral durante los cinco años anteriores a la presentación.

Aceptar los principios de la Constitución estadounidense.

Poder leer, escribir y hablar inglés básico, salvo que corresponda una exención.

Aprobar el examen de educación cívica, excepto cuando exista una excepción aplicable.

Prestar el Juramento de Lealtad a Estados Unidos.

Quiénes pueden solicitar la ciudadanía sin esperar cinco años

La residencia permanente durante cinco años no es la única vía para acceder a la naturalización. USCIS reconoce otras categorías que permiten iniciar el proceso bajo condiciones particulares:

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses : pueden : pueden solicitar la naturalización después de tres años como residentes permanentes , siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

Miembros de las Fuerzas Armadas : los militares en servicio activo y determinados veteranos pueden acceder a disposiciones especiales para obtener la ciudadanía.

Hijos de ciudadanos estadounidenses: pueden adquirir la ciudadanía si reúnen las condiciones previstas por la legislación, que dependen de su edad, residencia y situación familiar.

Si la solicitud es aprobada, el paso final será asistir a la ceremonia de naturalización y prestar el Juramento de Lealtad para convertirse oficialmente en ciudadano estadounidense.

Cómo solicitar la ciudadanía con el Formulario N-400

El trámite de naturalización comienza con la presentación del Formulario N-400 ante USCIS. El proceso incluye:

Verificar que se cumplen los requisitos de naturalización.

Completar y presentar el Formulario N-400.

Asistir a la cita de datos biométricos, si USCIS la solicita.

Presentarse a la entrevista de naturalización.

Realizar los exámenes de inglés y educación cívica, cuando correspondan.

Recibir la decisión de USCIS.

Asistir a la ceremonia y prestar el Juramento de Lealtad.

Cabe destacar que la solicitud no implica una aprobación automática . USCIS revisa los antecedentes y la información presentada antes de tomar una decisión.

Qué examen hay que aprobar para obtener la ciudadanía estadounidense

La mayoría de los solicitantes deben realizar el examen de naturalización durante la entrevista. La evaluación tiene dos componentes:

Inglés : la prueba comprueba la capacidad para leer, escribir y hablar en ese idioma.

Educación cívica: incluye preguntas sobre la historia, el gobierno y los principios fundamentales de Estados Unidos.

Hay un punto importante a tener en cuenta acerca de la evaluación de educación cívica: