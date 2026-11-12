La restricción alcanza a quienes informaron que su documento fue sustraído o extraviado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece condiciones específicas para que los ciudadanos puedan renovar su pasaporte de forma habitual mediante el formulario DS-82, una modalidad que permite realizar el trámite por correo sin presentarse personalmente. Sin embargo, no todos pueden acceder a esta alternativa y existen situaciones que obligan a solicitar un documento válido.

Una de ellas ocurre cuando el titular denunció su pasaporte vigente como perdido o robado. En esos casos, el documento queda invalidado y el ciudadano ya no puede utilizarlo para acceder al procedimiento habitual de renovación, incluso si posteriormente lo encuentra.

Para obtener un reemplazo, debe completar el formulario DS-11 y presentar la documentación requerida de manera presencial.

Por qué no se puede renovar el pasaporte con el formulario DS-82 si fue denunciado como perdido o robado

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece que los ciudadanos solo pueden utilizar el formulario DS-82 para renovar su pasaporte de forma habitual por correo si cumplen con determinadas condiciones. Una de ellas es que el documento anterior nunca haya sido denunciado como perdido o robado.

Entre los requisitos para acceder a esta modalidad se encuentran:

Presentar el pasaporte estadounidense más reciente junto con la solicitud.

Que el documento haya sido emitido durante los últimos 15 años.

Que el titulas tuviera al menos 16 años cuando lo obtuvo.

Que el pasaporte tenga una validez de 10 años y no presente daños importantes.

Cuando una persona denuncia la pérdida o el robo de su pasaporte vigente, el Departamento de Estado lo anula. Esto significa que, aunque posteriormente lo encuentre, ya no podrá utilizarlo para viajar.

Por este motivo, queda excluida de la renovación por correo mediante el DS-82 y debe solicitar un documento nuevo de manera presencial si se encuentra en EE.UU..

Los ciudadanos que denunciaron el robo o la pérdida de su pasaporte no pueden acceder a la renovación por correo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué formulario deben presentar los ciudadanos para reemplazar el pasaporte perdido o robado

Los ciudadanos que se encuentran en EE.UU. deben completar el formulario DS-11, utilizado para solicitar un pasaporte nuevo cuando no cumplen las condiciones para renovarlo. El trámite debe realizarse personalmente en una oficina autorizada de aceptación de solicitudes de pasaportes.

Además, deben informar la pérdida o el robo del documento anterior mediante el formulario DS-64. Sin embargo, no necesariamente tienen que presentarlo por separado ya que el Departamento de Estado permite comunicar lo sucedido directamente al completar el DS-11.

Existen distintas alternativas para denunciar el incidente:

Por internet : mediante la herramienta oficial del Departamento de Estado.

Por correo postal : con el formulario DS-64 firmado.

Al solicitar el reemplazo: informando la pérdida o el robo dentro de la solicitud DS-11.

Si el ciudadano se encuentra fuera de Estados Unidos, debe comunicarse con la embajada o el consulado estadounidense más cercano para recibir instrucciones.

Qué requisitos y documentos exige Estados Unidos para solicitar un nuevo pasaporte

Para reemplazar el documento mediante el formulario DS-11, los solicitantes adultos deben presentar una serie de documentos que permitan acreditar su identidad y ciudadanía estadounidense.

Según el Departamento de Estado, deben reunir:

Formulario DS-11: completo e impreso. No debe firmarse hasta que el funcionario de la oficina de aceptación lo indique.

Prueba de ciudadanía estadounidense: puede ser un certificado nacimiento, un pasaporte estadounidense anterior en buen estado, un certificado de naturalización o un certificado de ciudadanía, entre otros documentos admitidos.

Identificación con fotografía: debe presentarse un documento físico válido, como una licencia de conducir.

Fotocopias: deben incluir una copia de la prueba de ciudadanía y fotocopias del frente y el dorso de la identificación con fotografía.

Fotografía para el pasaporte: debe cumplir con las medidas y condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

En este sentido, la solicitud debe presentarse personalmente en una oficina autorizada, donde un funcionario verificará la documentación y tomará el juramento correspondiente antes de pedir la firma del formulario.

En cuento a los costos para adultos, la libreta de pasaporte tiene una tarifa de solicitud de US$130, a la que se suman US$35 por la aceptación del trámite. Si se solicita la tarjeta pasaporte o ambos documentos, los importes son diferentes.