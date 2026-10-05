California, Texas, Florida y Pennsylvania cuentan con diferentes calendarios y utilizan distintos datos del beneficiario para determinar el día de acreditación.

El programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) inició con los pagos correspondientes a octubre de 2026 en diversas fechas según el estado, ya que California, Texas, Florida y Pennsylvania administran la distribución de los fondos con su propio calendario.

En este sentido, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) cuenta con una base de datos con los calendarios de distribución de SNAP de los 50 estados y Washington D.C. El organismo aclara que, en la mayoría de los estados, no todos los hogares reciben el subsidio el mismo día.

El programa está financiado a nivel federal y los hogares que cumplan con los requisitos adquieren los beneficios mensualmente mediante una tarjeta EBT, que puede utilizarse para comprar alimentos autorizados por el SNAP.

¿Qué es SNAP y quiénes pueden recibirlo?

SNAP significa Supplemental Nutrition Assistance Program y es el principal programa federal de asistencia alimentaria de Estados Unidos donde los estados cumplen un papel central en su administración y distribución, aunque se encuentra financiado a nivel federal.

Las condiciones de elegibilidad y monto que recibe cada hogar norteamericano está sujeto a factores como los ingresos, el tamaño del grupo familiar y las deducciones que correspondan, que pueden incluir cuidado de dependientes, gastos de vivienda, determinados gastos médicos y, en algunos estados, pagos de manutención infantil, según las reglas para el nuevo año fiscal publicadas por el USDA.

Cabe destacar que los beneficios del programa no son en efectivo, sino que se proporcionan mediante una tarjeta electrónica EBT, que puede utilizarse como una tarjeta de crédito o débito, para comprar alimentos en ciertos supermercados.

California, Texas, Florida y Pennsylvania tienen calendarios propios y los beneficiarios pueden consultar cuándo estará disponible el dinero. Shutterstock

¿Cuándo pagan SNAP en octubre de 2026?

Para California, Texas, Florida y Pennsylvania, las ventanas de distribución de octubre son:

California: 1 al 10 de octubre.

Texas: 1 al 28 de octubre.

Florida: 1 al 28 de octubre.

Pennsylvania: 1 al 15 de octubre.

Estas fecha corresponden al período de distribución del estado, no es necesariamente el día exacto en que cada beneficiario de SNAP recibe el monto en la tarjeta electrónica ya que la fecha individual puede establecerse mediante el número de caso u otro identificador usado por la administración estatal.

SNAP en California: cuándo depositan en octubre de 2026

En California, donde programa SNAP funciona bajo el nombre CalFresh, el Departamento de Servicios Sociales establece que la ayuda social de los hogares que ya cuentan con la asistencia, se distribuyen de forma escalonada durante los primeros 10 días calendario de cada mes.

Por lo tanto, los beneficios que corresponden a octubre de 2026 se reparten entre el 1 y el 10 de octubre, y el día concreto depende del último dígito del número de caso del hogar, es decir, los terminados en 1 reciben el beneficio el día 1, los terminados en 2 el día 2 y así sucesivamente hasta los terminados en 0, que lo reciben el día 10.

SNAP en Texas: cuándo depositan el beneficio en octubre de 2026

En Texas los beneficios del SNAP correspondientes a octubre se distribuyen entre el 1 y el 28 de dicho mes. La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) establece que los hogares sujetos al calendario vigente reciben sus beneficios de manera escalonada según los últimos dos dígitos del número EDG, por ejemplo, los terminados entre 00 y 03 reciben el beneficio el día 1, mientras que los terminados que van de 96 a 99 lo reciben el día 28.

Asimismo, la HHSC señala que los ciudadanos que ya recibían SNAP antes de mayo de 2023 pueden conservar su calendario de emisión anterior.

Los beneficios de SNAP correspondientes a octubre de 2026 se distribuyen en distintas fechas según el estado y se acreditan en una tarjeta EBT. Fuente: Shutterstock Shutterstock

SNAP en Florida: cuál es el calendario de pagos en octubre

El sistema de Florida utiliza determinados dígitos del número de caso para establecer la fecha de disponibilidad de los beneficios, la documentación estatal identifica los dígitos octavo y noveno del número de caso como parte del mecanismo de emisión escalonada.

Por ejemplo, los beneficiarios correspondientes al primer grupo de la tabla de distribución reciben el beneficio el 1 de octubre, mientras que el último grupo tiene asignado el 28 de octubre.

SNAP en Pennsylvania: pago en octubre 2026

En Pennsylvania, los beneficios SNAP se distribuyen desde el 1 al 15 de octubre donde el Departamento de Servicios Humanos del estado administra el programa y distribuye los beneficios de forma escalonada.

Desde el 1 de octubre de 2026 entraron en vigor nuevos límites de ingresos y montos máximos de SNAP correspondientes al nuevo año de beneficios. Los beneficiarios pueden consultar si el pago ya fue depositado a través de ConnectEBT, la plataforma oficial de la tarjeta EBT de Pennsylvania, aunque el estado también permite consultar los beneficios mediante myCOMPASS PA.

¿Dónde consultar el pago de SNAP en California, Texas, Florida y Pennsylvania?

Si el beneficio no aparece en la fecha indicada en el calendario, los ciudadanos pueden ingresar al portal oficial de su estado para consultar el saldo de su tarjeta EBT: