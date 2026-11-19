Los huevos amarillos y los huevos naranjas aportan proteínas, minerales y grasas de alta calidad.

El Instituto de Ciencias Alimentarias y Agrícolas de la Universidad de Florida explica en su sitio web oficial por qué existen huevos que al partirse muestran una yema amarilla brillante y otros que tienen yema naranja, pues al ver esta diferencia es común preguntarse si una alternativa es más nutritiva que la otra o si significa algo en términos de calidad.

Los expertos, sin embargo, son claros con su respuesta: “ Es importante entender que el color de la yema no determina necesariamente si un huevo es más saludable o sabe mejor ”, indica la institución.

Huevos con yema amarilla o huevos con yema naranja: cuál es la diferencia

Según se explica, el tono de la yema está estrechamente relacionada con la alimentación de la gallina, aquellas que comen maíz y cereales suelen producir huevos con yemas amarillas más claras. Por el contrario, las que consumen plantas de hojas vegetal, alfalfa, gramíneas o insectos producen yemas amarillas o naranjas oscuras.

La variación es por la cantidad de carotenoides, compuestos naturales presentes en las plantas. A mayor presencia en los alimentos, más intenso será el color de la yema.

El color de la yema varía en función de los carotenoides que tenga la alimentación de la gallina. Shutterstock

“Algunos productores avícolas incluso ajustan la alimentación de las gallinas específicamente para crear yemas más oscuras, ya que muchos consumidores prefieren el aspecto de una yema naranja intensa”, indica la IFAS.

¿Cuál es la yema más nutritiva? ¿Amarilla o naranja?

Los expertos indican que el color de la yema por sí solo no hace que un huevo sea más o menos nutritivo. En este alimento hay proteínas, minerales y grasas de alta calidad que estarán presentes tanto si la yema es amarilla como si es naranja, por lo que no existe en verdad uno que se considere “mejor” en términos nutricionales.

“Tanto las yemas amarillas pálidas como las naranja intensas pueden ser nutritivas y seguras para consumir”, aseguran los especialistas.