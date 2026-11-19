El impermeabilizante permite crear una capa resistente y flexible para cuidar estas superficies.

La impermeabilización es el proceso por el cual se aplica un producto protector en losas, techos y azoteas para resguardarlas de cualquier filtración o paso de humedad.

En ese marco, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México brindó en su edición de noviembre de la Revista del Consumidor el paso a paso para realizar esta tarea en casa.

Cómo proteger losas, techos y azoteas para evitar humedad y filtraciones

El producto que se debe utilizar se conoce como impermeabilizante. Es un material líquido que se aplica sobre losas, techos y azoteas para crear una capa resistente y flexible, que evita filtraciones del agua y ayuda a proteger los materiales de los cambios del clima.

Según se explica, se comercializa con una consistencia más espesa que la de la pintura vinílica y se formula a partir de resinas elastoméricas, materiales macromoleculares con capacidad de volver a su estado original después de deformaciones.

Las filtraciones y la humedad pueden prevenirse con la impermeabilización. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo aplicar el producto paso a paso, según la Profeco

El consejo oficial es seguir las instrucciones del fabricante, pero si no se encuentran con facilidad se indica seguir los pasos a continuación:

Limpiar muy bien la superficie: que quede libre de cualquier sustancia que pueda interferir con la adherencia del producto

Mezclar el impermeabilizante utilizando un palo de madera

Aplicar el sellador (que puede ser en muchos casos -consultar el envase- el mismo impermeabilizante diluido en agua)

Aplicar una primera mano de manera uniforme y pura

Colocar una malla de refuerzo en las zonas más críticas

Aguardar a que seque la primera mano

Aplicar la segunda mano en sentido transversal, esto ayudará a sellas poros y corregir imperfecciones

Tapar el contenedor con el restante y almacenarlo

Qué tener en cuenta para obtener mejores resultados

La Profeco recomienda realizar este proceso cuando la temperatura se encuentre entre 18 °C y 22 °C. Esto se debe a que el frío y la lluvia pueden dificultar el secado, mientras que el calor extremo fomenta que el producto hierva y se generen burbujas de aire.