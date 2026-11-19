La impermeabilización es el proceso por el cual se aplica un producto protector en losas, techos y azoteas para resguardarlas de cualquier filtración o paso de humedad.
En ese marco, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México brindó en su edición de noviembre de la Revista del Consumidor el paso a paso para realizar esta tarea en casa.
Cómo proteger losas, techos y azoteas para evitar humedad y filtraciones
El producto que se debe utilizar se conoce como impermeabilizante. Es un material líquido que se aplica sobre losas, techos y azoteas para crear una capa resistente y flexible, que evita filtraciones del agua y ayuda a proteger los materiales de los cambios del clima.
Según se explica, se comercializa con una consistencia más espesa que la de la pintura vinílica y se formula a partir de resinas elastoméricas, materiales macromoleculares con capacidad de volver a su estado original después de deformaciones.
Cómo aplicar el producto paso a paso, según la Profeco
El consejo oficial es seguir las instrucciones del fabricante, pero si no se encuentran con facilidad se indica seguir los pasos a continuación:
- Limpiar muy bien la superficie: que quede libre de cualquier sustancia que pueda interferir con la adherencia del producto
- Mezclar el impermeabilizante utilizando un palo de madera
- Aplicar el sellador (que puede ser en muchos casos -consultar el envase- el mismo impermeabilizante diluido en agua)
- Aplicar una primera mano de manera uniforme y pura
- Colocar una malla de refuerzo en las zonas más críticas
- Aguardar a que seque la primera mano
- Aplicar la segunda mano en sentido transversal, esto ayudará a sellas poros y corregir imperfecciones
- Tapar el contenedor con el restante y almacenarlo
Qué tener en cuenta para obtener mejores resultados
La Profeco recomienda realizar este proceso cuando la temperatura se encuentre entre 18 °C y 22 °C. Esto se debe a que el frío y la lluvia pueden dificultar el secado, mientras que el calor extremo fomenta que el producto hierva y se generen burbujas de aire.