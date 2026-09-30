Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron cambios en las tarifas.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron cambios en las tarifas de los planes de Medicare Advantage y adelantaron que las primas disminuirían más de un 16%.

En el caso de las primas correspondientes a la cobertura de medicamentos, se espera una reducción del 38%. Además, el organismo anticipó que las primas de los planes independientes de medicamentos recetados de la Parte D podrían aumentar menos de US$1 al mes.

¿Cómo funcionan los planes privados de Medicare?

También conocido como Parte C, Medicare Advantage es una alternativa a Medicare Original que ofrecen compañías de seguros privadas aprobadas por Medicare.

Una persona puede acceder a uno de estos planes si está inscripta en Medicare Original, es decir, tanto en la Parte A, correspondiente a la cobertura hospitalaria, como en la Parte B, que cubre servicios médicos y atención ambulatoria.

Los planes de la Parte C agrupan en una misma cobertura los beneficios de ambas partes de Medicare Original. Además, en algunos casos pueden incorporar la Parte D para medicamentos recetados.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anuncian que los precios mensuales en planes privados podrían ser más bajos en 2027. Shutterstock

¿Cuáles serían los valores de estos planes de Medicare?

De acuerdo con el comunicado de prensa de CMS, se espera que la prima mensual promedio de Medicare Advantage baje de US$14,37 en 2026 a US$12 en 2027 , lo que representa una reducción de casi el 16,5%.

No se trata de un costo exacto ni universal. El valor dependerá de la compañía, el tipo de plan, el estado y los beneficios contratados. CMS adelanta que cerca de ocho de cada diez personas actualmente inscriptas en Medicare Advantage podrán permanecer en su mismo plan en 2027 con una prima igual o menor que la de 2026.

¿Qué pasa con la Parte D y los planes de medicamentos recetados?

Para los planes independientes de la Parte D, CMS proyecta que la prima mensual promedio aumentará menos de US$1 y pasará de US$35,09 en 2026 a aproximadamente US$36 en 2027.

De acuerdo con lo comunicado por el organismo, el 88% de los beneficiarios que no reciben subsidios por bajos ingresos tendrá acceso a un plan básico con una prima mensual de US$10,30 o menos.

En el caso de quienes tienen la Parte D incluida en Medicare Advantage, la prima promedio correspondiente a la cobertura de medicamentos disminuiría de US$11,32 en 2026 a US$7 mensuales en 2027, una reducción de aproximadamente el 38%.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anuncian que los precios mensuales en planes privados podrían ser más bajos en 2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Se espera que aumente la cantidad de personas inscriptas en los planes de Medicare Advantage en 2027?

CMS estima que alrededor de 34 millones de personas se inscribirán en Medicare Advantage durante 2027, lo que representaría el 47,4% del total de beneficiarios de Medicare.

Más del 99% de los beneficiarios tendrá acceso a un plan de Medicare Advantage y el 97% podrá elegir entre diez o más opciones. CMS proyecta la disponibilidad de 5.532 planes de Medicare Advantage para 2027.

Inscripción a Medicare: ¿Cuál es el periodo?

Los interesados podrán inscribirse a partir del 15 de octubre hasta el 7 de diciembre de 2026. Se pueden comparar opciones de cobertura a través del Buscador de Planes de Medicare.