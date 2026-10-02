Miles de inmigrantes cuentan actualmente con la cobertura médica de Medicaid y podrían perderla como consecuencia de los cambios incluidos en la ley conocida como “One Big Beautiful Bill”, impulsada por los republicanos y aprobada por el Congreso en 2025.

La legislación prevé recortes de más de US$900.000 millones en Medicaid hasta 2034, un programa financiado de manera conjunta por los gobiernos federal y estatales que brinda cobertura sanitaria principalmente a personas de bajos ingresos y a determinados grupos con discapacidad.

¿A quiénes quieren dejar sin cobertura de Medicaid?

Desde este 1 de octubre de 2026, la ley restringe el acceso a Medicaid y CHIP para varios grupos de inmigrantes que se encuentran legalmente en Estados Unidos.

Pueden perder la cobertura se encuentran r efugiados o asilados que todavía no obtuvieron la Green Card, víctimas de trata de personas y algunos inmigrantes que colaboraron con las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistan.

¿Quiénes tienen la posibilidad de acceder a la cobertura?

Podrán acceder a la cobertura de Medicaid las personas que cumplan con los requisitos del programa y sean:

Residentes permanentes con Green Card.

Inmigrantes de origen cubano u haitiano.

Personas de países incluidos en los Compactos de Libre Asociación (COFA).

Niños y embarazadas que residan legalmente en el país, en los estados que lo permitan.

Desde el 1 de octubre de 2026, la ley restringe el acceso a Medicaid y CHIP para varios grupos de inmigrantes que se encuentran legalmente en Estados Unidos.(Foto: Shutterstock)

¿Qué dice la Ley One Big Beautiful Bill?

La ley One Big Beautiful Bill fue promulgada el 4 de julio de 2025 e introdujo una serie de modificaciones a Medicaid, destintadas para reducir el gasto federal del programa en más de US$900.000 millones hasta 2034.

Se trata de restricciones migratorias y desde 2027, de cambios en los requisitos de trabajo para determinados adultos. En cuanto a materia migratoria, a partir del 1 de octubre de 2026 queda limitada la elegibilidad para Medicaid y CHIP y deja fuera de la financiación federal a otros grupos que no sean los anteriormente nombrados.

Los estados todavía pueden utilizar fondos propios para mantener la asistencia médica de quienes pierdan la elegibilidad federal. California, Nueva York y otros estados ya cuentan con programas estatales o medidas destinadas a cubrir parcialmente ese vacío.

¿Cuántos inmigrantes legales podrían quedarse sin seguro médico?

Según la Oficina de Presupuerto del Congreso (CBO), se calcula que las nuevas restricciones afectarían, en un principio, al menos a 100.000 personas adicionales.

Por otro lado, los datos que recopilaron los estados muestran que el impacto es potencialmente mayor. Nueve estados y el Distrito de Columbia identificaron a más de 281.000 inmigrantes que podrían perder medicaid para octubre de 2026.

Pueden perder la cobertura se encuentran refugiados o asilados que todavía no obtuvieron la Green Card, víctimas de trata de personas y algunos inmigrantes que colaboraron con las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistan. Kenishirotie

¿Cuáles son los estados más afectados por esta medida?

Entre los estados que ya informaron estimaciones concretas, Florida registra la mayor cantidad de personas afectadas con certa de 177.000 inmigrantes que podrían dejar de cumplir los requisitos para Medicaid.

Le siguen:

California: alrededor de 148.000, aunque el estado destinó US$365 millones para mantener una cobertura alternativa hasta julio de 2027.

Carolina del Norte: aproximadamente 29.000.

Arizona: cerca de 28.000.

Nueva Jersey: entre 15.000 y 25.000.

Washington: alrededor de 11.000.

Nueva York y Pensilvania también disponen de cobertura financiada con fondos estatales para parte de los inmigrantes afectados por el cambio federal.