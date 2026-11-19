La papa y la batata aportan fibra y vitaminas, pero la batata anaranjada se destaca por su betacaroteno.

La papa y la batata son opciones nutritivas, pero la batata tiene una ligera ventaja por su contenido de betacaroteno, que el organismo convierte en vitamina A. Así lo explica la dietista Beth Czerwony en una guía de Cleveland Clinic.

La especialista recomienda incorporar ambas para variar la alimentación. También destaca la importancia de conservar y consumir la piel, después de lavarla bien para aprovechar su aporte de fibra.

Qué diferencia nutricional destaca la comparación

Según la publicación de Cleveland Clinic, las dos aportan fibra, carbohidratos, potasio y vitaminas B6 y C. Los carbohidratos presentes en estos alimentos ricos en almidón constituyen una fuente de energía.

La ventaja de la batata se relaciona con el betacaroteno, responsable del color anaranjado de su pulpa. Este compuesto tiene propiedades antioxidantes y puede transformarse en vitamina A dentro del cuerpo.

Sin embargo, Czerwony no plantea que deba reemplazarse la papa por batata. Su consejo es utilizar las dos, según las preferencias personales, para sumar variedad al menú.

Por qué recomiendan conservar la piel y cómo cocinarlas

La dietista señala que aproximadamente la mitad de la fibra se encuentra en la piel. Por eso, aconseja consumirla y lavarla cuidadosamente para eliminar la tierra antes de preparar cualquiera de las dos.

Conservar la piel y lavarla bien permite aprovechar al máximo su aporte de fibra. Fuente: Shutterstock

La cocción también importa. Czerwony destaca el horneado como el método que produce una menor reducción de nutrientes y recomienda prestar atención a los ingredientes que se agregan después.

Además, la guía advierte que las frituras y ciertos acompañamientos pueden aumentar considerablemente las grasas y calorías del plato. Por eso, la comparación no depende únicamente de elegir papa o batata, sino también de cómo se preparan.