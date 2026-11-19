Los nuevos trenes incorporarán tecnología de última generación y funcionarán sin conductor.

La compañía francesa Alstom avanza con la fabricación de 37 trenes Metropolis para la futura Línea 7 del Metro de Santiago, en Chile. Aunque la empresa tiene origen francés, las unidades se construyen en su planta de Taubaté, Brasil.

En septiembre de 2026, siete de los 37 trenes ya habían sido ensamblados y el primero había comenzado las pruebas dinámicas.

Cómo serán los nuevos trenes de la Línea 7

Las unidades tendrán cinco coches, medirán 102 metros de longitud y podrán transportar hasta 1,247 pasajeros. También incorporarán aire acondicionado, cámaras de seguridad, intercomunidades y puertos USB-C.

Cada tren contará con dos espacios destinados a personas con movilidad reducida. Además, tendrá un sistema avanzado de información para comunicar recorridos y estaciones.

Durante el primer año de operación, se espera reducir aproximadamente 33,000 toneladas de CO₂ en emisiones y consumo de combustible. Fuente: Alstom

Cuándo comenzarán a funcionar

Los primeros ensayos se realizan en Brasil para comprobar los sistemas de tracción, frenado, señalización y conducción autónoma.

Jean-Michel Morvan, director general de Alstom para Latinoamérica Sur, destacó: “Hoy ya contamos con siete trenes montados, y el primero de ellos está superando con éxito sus pruebas dinámicas”.

La compañía también suministrará el sistema Urbalis CBTC, que permitirá que los trenes circulen sin conductor. La llegada de la primera unidad a Santiago estaba prevista para principios de 2027, mientras que la entrada en funcionamiento del Metro se proyecta para 2028.

Dónde se fabrican los 37 trenes

Aunque Alstom es una compañía de origen francés, la fabricación de las 37 unidades se realiza en su planta industrial de Taubaté, en el estado de São Pablo, Brasil. Desde allí se desarrollan los trenes destinado al Metro de Santiago, en el marco de una colaboración que ya supera los 50 años.

El contrato también contempla el mantenimiento durante 20 años y el suministro de infraestructura ferroviaria, vías, catenaria y sistemas eléctricos.

Qué estaciones conectará la nueva Línea 7

El proyecto tendrá 26 kilómetros de extensión y 19 estaciones. Atravesará siete comunas: Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Vitacura y Las Condes.

La infraestructura beneficiará a aproximadamente 1,6 millones de personas y permitirá reducir los tiempos de viaje entre las estaciones terminales a unos 37 minutos.

Según Metro de Santiago, esta conexión también ayudará a descongestionar la Línea 1 y ampliará las alternativas de transporte público de la capital chilena.