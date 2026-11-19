Los alumnos de las escuelas públicas de Broward regresarán a clases el lunes 30 de noviembre.

Los estudiantes de Broward County Public Schools, en Florida, no tendrán clases del lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 2026 por el receso de Acción de Gracias. El descanso figura en el calendario aprobado para el ciclo escolar 2026-27.

Al sumar los fines de semana anterior y posterior, los alumnos tendrán nueve días consecutivos sin clases, del sábado 21 al domingo 29 de noviembre. El regreso está previsto para el lunes 30.

La información corresponde al distrito de Broward. El calendario citado no establece un cierre general para todas las escuelas públicas de Florida.

Cuándo comienza el receso y qué día vuelven las clases

El anuncio oficial del distrito identifica la semana del 23 al 27 de noviembre como Thanksgiving Break, el descanso escolar por Acción de Gracias. Durante esas cinco jornadas no habrá clases para los estudiantes que siguen ese calendario.

El período sin actividad lectiva incluye dos fines de semana. Por eso, aunque el receso abarca cinco días de lunes a viernes, el descanso completo se extiende durante nueve días. Las clases se reanudarán el lunes 30 de noviembre, una vez terminado el fin de semana del 28 y 29.

El calendario de Broward contempla una semana de receso por Acción de Gracias. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué otros descansos contempla el calendario escolar

El cronograma también establece el receso de invierno del lunes 21 de diciembre de 2026 al viernes 1 de enero de 2027. Más adelante, las vacaciones de primavera están programadas del lunes 22 al viernes 26 de marzo de 2027.

El último día de clases del ciclo será el viernes 28 de mayo de 2027. Además de los recesos, el calendario incluye jornadas de planificación docente, salidas anticipadas y otras fechas sin clases para los alumnos.