Las cucarachas son una de las plagas más difíciles de eliminar del hogar, especialmente cuando aparecen en lugares como la cocina y el baño. Aunque existen distintos trucos caseros para intentar mantenerlas alejadas, no todos tienen la misma efectividad y algunos pueden no ofrecer resultados cuando ya hay una infestación.

Entre los métodos más populares aparecen el vinagre y los aceites esenciales, que suelen recomendarse por sus propiedades de limpieza o su aroma intenso. Sin embargo, los investigadores realizadas en Estados Unidos pusieron en duda su eficacia y analizaron qué ocurre cuando estos productos se utilizan para combatir a estos insectos.

Frente a estas alternativas, los científicos estudiaron otros métodos para reducir las poblaciones de cucarachas dentro de las viviendas. Una de las estrategias que estuvo mejores resultados combina cebos insecticidas, trampas de monitoreo y medidas de prevención para evitar que vuelvan a instalarse.

Por qué el vinagre y los aceites esenciales no son suficientes para eliminar una plaga de cucarachas

El vinagre suele aparecer entre los remedios caseros recomendados para mantener alejadas a las cucarachas de la cocina y el baño. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia científica sólida que demuestre que este ingrediente sea capaz de eliminar una plaga o funcionar como un repelente confiable ya que no reemplaza un tratamiento científico contra estos insectos.

Con los aceites esenciales ocurre algo parecido. Una investigación de la Universidad de Kentucky, publicada el 19 de septiembre de 2026 en la revista Scientific Reports, evaluó productos elaborados con estos ingredientes para combatir a la cucaracha alemana (Blattella germanica), una de las especies que suele instalarse dentro de las viviendas. Los científicos comprobaron que los aerosoles podían provocar una mortalidad cercana al 100% cuando se aplicaban directamente sobre los insectos, pero su eficacia disminuía considerablemente cuando se secaban sobre las superficies.

El problema es que la cucarachas suelen esconderse en lugares de difícil acceso, como grietas, muebles, detrás de los electrodomésticos y otros espacios oscuros. Por eso, matar a los ejemplares que se ven no significa terminar con toda la población, porque los investigadores concluyeron que estos productos no ofrecen un control residual eficaz, por lo que no son una solución confiable para combatir una infestación.

Las cucarachas pueden esconderse en grietas, muebles y electrodomésticos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El método que recomiendan las investigaciones para combatir las cucarachas plagas de la cocina y el baño

Una de las estrategias con las mejores resultados fue evaluada por investigadores de Virginia Tech en un estudio publicado en el Journal of Economic Entomology en 2020. Durante 15 meses, el equipo analizó un programa de control de cucarachas alemanas en viviendas públicas de Virginia y Carolina del Norte. La propuesta combinó trampas para detectar la presencia de insectos con la aplicación de ceos insecticidas en gel, cuya cantidad se ajustaba según el nivel de infestación de cada vivienda.

Los resultados mostraron que las poblaciones de cucarachas se redujeron más del 90% en las unidades estudiadas consiguiendo eliminar las infestaciones en 49 de las 65 viviendas analizadas, lo que representa el 75% del total. El dato demuestra que un tratamiento basado en cebos y en el seguimiento de la población puede ser mucho más efectivo que los métodos caseros.