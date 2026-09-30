El SSN es necesario para poder trabajar o solicitar determinadas asistencias gubernamentales en Estados Unidos.

El Número del Seguro Social (SSN) es una conjunción de 9 dígitos que se asignan de forma única a cada persona que lo solicite.

Para los no ciudadanos este es un trámite fundamental, sobre todo si planean trabajar o cobrar determinadas asistencias gubernamentales. Aquí te contamos qué documentos se necesitan en cada caso y cómo puede realizarse la gestión.

Qué documentos se necesitan para tramitar el Número del Seguro Social (SSN) por primera vez como no ciudadano

SSA indica que para realizar esta gestión tendrán que presentarse todos los documentos enlistados a continuación:

Comprobante de estatus migratorio

Formulario l-551 con un pasaporte extranjero, Formulario l-766 o l-94.

Los estudiantes F-1 o M-1 tienen que mostrar su Certificado de Elegibilidad para Estatus de Estudiante No Inmigrante y los visitantes de intercambio J-1 o J-2 deben mostrar su Certificado de Elegibilidad para el Estatus de Visitante de Intercambio.

Elegibilidad laboral

Bastará con el l-94 o un sello en el pasaporte que muestre una admisión apta para el trabajo.

Los estudiantes F-1 elegibles para trabajar en el campus deben presentar una carta con identificación, estatus actual en la escuela, identificación del empleador y tipo de trabajo. Además, se necesitarán pruebas de ese empleo, como carta del empleador firmada y fechada. En este escrito se tiene que describir:

El trabajo a realizar

Fecha de inicio del empleo

Número de horas a trabajar

Nombre y número de teléfono del supervisor

En caso de ser estudiante F-1 autorizado para trabajar en formación curricular (CPT) hay que proporcionar el Formulario l-20 con la página de empleo completa y firmada por el responsable. De tener un permiso de trabajo l-766 del DHS hay que presentarlo. Los estudiantes J-1 deben proporcionar una carta de su patrocinador.

Pueden solicitar también quienes no tengan permiso de trabajo, pero reciban beneficios gubernamentales que requieran de SSN. En estas situaciones se necesita una carta de la agencia correspondiente.

El Número del Seguro Social será necesario para trabajar en Estados Unidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Edad

Se debe presentar el certificado de nacimiento en el extranjero. Los menores de 12 años tienen que ser entrevistados.

Identidad

Se pedirá además un documento actualizado del DHS, como una Tarjeta de Residente Permanente Legal, un l-94 o un permiso de trabajo.

Información importante sobre este trámite

SSA especifica que el número de la Seguridad Social no puede obtenerse sólo para tramitar la licencia de conducir

Número y tarjeta del Seguro Social: cómo tramitarlos por primera vez

De acuerdo con lo indicado por la Administración del Seguro Social (SSA), quienes se encuentren en Estados Unidos pueden realizar el trámite en línea y luego dirigirse a una oficina para otorgar la documentación correspondiente. La gestión puede iniciarse clicando aquí.

“Una vez aprobada tu solicitud, recibirás una tarjeta de la Seguridad Social con tu número por correo en un plazo de 5 a 10 días laborables”, indican las autoridades.