El Departamento de Estado establece una serie de documentos de identidad para mayores que 18 años que se deben presentar para solicitar el pasaporte estadounidense.

La solicitud de un pasaporte estadounidense para adultos requiere presentar documentación que permita acreditar tanto la identidad como la ciudadanía del interesado. El trámite está dirigido a quienes solicitan el documento por primera vez y a las personas que no reúnen las condiciones para renovarlo mediante el procedimiento habitual.

A través de su página oficial, el Departamento de Estado explica cuáles son las identificaciones aceptadas, qué alternativas existen cuando el solicitante no puede presentar ninguna de ellas y cuáles son los documentos adicionales que deben acompañar el formulario. Además, establece que la solicitud debe realizarse presencialmente en un centro autorizado cuando se utiliza el formulario DS-11.

¿Cuáles son las identificaciones que se aceptan para tramitar el pasaporte?

El Departamento de Estado exige presentar una identificación física con fotografía al momento de solicitar el pasaporte. Entre los documentos aceptados se encuentran:

Licencia de conducir vigente y válida.

Licencia de conducir mejorada (Enhanced Driver’s License), que incorpora características adicionales de verificación de identidad.

Identificaciones oficiales emitidas por el gobierno federal, estatal o local, según las condiciones de aceptación.

Identificación militar estadounidense.

Pasaporte estadounidense vigente.

Certificado de naturalización o ciudadanía, cuando corresponda a los requisitos de identificación establecidos.

La licencia de conducir vigente es una de las identificaciones más habituales para realizar el trámite. Sin embargo, si el documento fue emitido por un estado diferente de aquel en el que se presenta la solicitud, el interesado deberá llevar una segunda identificación con fotografía. No se aceptan documentos digitales.

El Departamento de Estado establece una serie de documentos de identidad para mayores que 18 años que se deben presentar para solicitar el pasaporte estadounidense. ChatGPT | El Cronista USA

¿Qué sucede si no se puede presentar ninguno de estos documentos?

Quienes no cuenten con una identificación principal deberán presentar al menos dos documentos secundarios de los admitidos por el Departamento de Estado. Si tampoco pueden reunir esa documentación, no cumplirán con los requisitos ordinarios para acreditar su identidad, por lo que la solicitud podría demorarse o ser rechazada.

Entre las alternativas se encuentran:

Licencia de conducir temporal.

Identificación de empleado del gobierno.

Identificación de empleado de una empresa.

Identificación escolar.

Tarjeta de registro de votante.

Identificación de seguro médico, como Medicare o Medicaid.

Identificación militar de dependiente.

¿Qué otros requisitos se deben cumplir para solicitar un pasaporte de adulto?

Además de acreditar su identidad, los solicitantes deben cumplir con otros requisitos documentales y administrativos: