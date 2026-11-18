Esto sucede cuando el organismo detecta errores en los datos personales, números de Seguro Social incorrectos, omisión de formularios o inconsistencias en la información fiscal.

Al presentar una declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), los contribuyentes deben cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, se encuentra la obligación de completar y adjuntar los formularios correspondientes según su situación fiscal.

La omisión de alguno de estos documentos puede provocar que el organismo rechace la presentación electrónica. Lo mismo puede ocurrir cuando existen errores en los datos personales o inconsistencias entre la información declarada y los registros oficiales.

¿Cuáles son las razones por las que pueden rechazar una declaración de impuestos?

El IRS rechazará las declaraciones de impuestos cuando detecten errores u omisiones en la información presentada. Entre los motivos más frecuentes se encuentran:

Omisión de formularios obligatorios: no adjuntar un documento necesario para respaldar la información declarada, según la situación fiscal del contribuyente.

Errores en el número de Seguro Social (SSN): ingresar incorrectamente el número propio, el del cónyuge o el de una persona declarada como dependiente.

Nombres incorrectos: escribir un nombre o apellido que no coincida con los registros de la Administración del Seguro Social (SSA).

Número de identificación del pagador equivocado: proporcionar incorrectamente el número fiscal de quien realizó determinados pagos.

Declaraciones duplicadas: intentar presentar una declaración cuando el sistema ya registra una presentación del mismo contribuyente o de su cónyuge para ese período fiscal.

IRS puede rechazar una declaración de impuestos cuando detecta errores en los datos personales, números de Seguro Social incorrectos o inconsistencias en la información fiscal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Omitir formularios obligatorios en la declaración de impuestos

Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando omite un documento relacionado con determinados ingresos, deducciones o créditos tributarios. También puede suceder si falta un anexo necesario para completar la declaración.

En estos casos, tras el rechazo, se debe identificar el documento faltante, incorporarlo y volver a enviar la presentación electrónica.

¿Qué sucede cuando se rechaza una declaración de impuestos por errores?

Cuando el IRS rechaza una declaración electrónica, significa que el documento todavía no fue aceptado y por lo tanto, no se considera.

En estos casos, el contribuyente recibe una notificación que explica el motivo del rechazo y los errores que debe corregir. No obstante, existen situaciones en las que se requiere presentar el documento por correo postal.

Según el IRS, para que una declaración enviada en papel después de un rechazo electrónico sea considerada presentada a tiempo, debe tener un matasellos con fecha anterior o igual al vencimiento original (incluidas las extensiones) o dentro de los 10 días calendario posteriores a la notificación del rechazo, según cuál de esas fechas sea posterior.

Además, se debe adjuntar una copia de la notificación, explicar por qué se presenta después del vencimiento, incluir un breve registro de las medidas correctivas realizadas y escribir en rojo en la primera página: “Rejected Electronic Return - (date)”.