La operación, valuada en alrededor de 941 millones de dólares, se tramita bajo el mecanismo de Ventas Militares al Exterior.

Estados Unidos dio luz verde a un paso clave para el rearme aéreo de Argentina: el Departamento de Estado aprobó un paquete de armamento para los nuevos cazas F-16 de ese país, que incluye misiles aire-aire y bombas guiadas por láser, por un valor estimado de unos 941 millones de dólares. Es el complemento que convierte a esos aviones en una verdadera fuerza de combate.

El Departamento de Estado aprobó la entrega de misiles y bombas guiadas para este país de América Latina

El Departamento de Estado de EE.UU. autorizó una venta de equipos, armamento y servicios para respaldar a los 24 aviones F-16 que Argentina incorpora a su Fuerza Aérea.

La operación, valuada en alrededor de 941 millones de dólares, se tramita bajo el mecanismo de Ventas Militares al Exterior (Foreign Military Sales) y fue notificada al Congreso estadounidense, el paso habitual para este tipo de acuerdos. El contratista principal es la empresa Lockheed Martin.

Qué incluye el paquete

Más allá de los aviones en sí, lo que vuelve operativo a un caza es su armamento y su sistema de apoyo. El paquete aprobado contempla, entre otros elementos:

36 misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM (de alcance medio), el arma que permite a un F-16 enfrentar a otros aviones a distancia.

Kits para bombas guiadas por láser GBU-12 Paveway II, que convierten bombas comunes en municiones de precisión.

102 bombas de propósito general MK-82 de 500 libras.

Espoletas, bengalas, señuelos (chaff) y demás equipamiento y servicios de apoyo.

El Departamento de Estado de EE.UU. autorizó una venta de equipos, armamento y servicios para respaldar a los 24 aviones F-16 de Argentina.

Para qué sirve: aviones listos para combatir

Un caza sin armamento ni municiones es, en la práctica, una plataforma incompleta. Este paquete es, justamente, el que “arma” a los F-16 argentinos: les da capacidad de combate aire-aire (con los misiles AMRAAM) y de ataque de precisión contra objetivos en tierra (con las bombas guiadas por láser). Sin esos componentes, los aviones no podrían cumplir plenamente su función militar.

El contexto: los F-16 de Argentina

El paquete se entiende dentro de una operación más amplia. Argentina adquirió 24 cazas F-16 de origen danés (es decir, aviones usados que pertenecían a Dinamarca), en una compra que también requería la aprobación de Estados Unidos por tratarse de tecnología estadounidense.

Con esa flota, el país busca recuperar capacidad de combate aéreo supersónico, de la que carecía desde hacía años. Los primeros aviones ya comenzaron a llegar al país, y el armamento aprobado es la pieza que completa esa modernización.