El Código de Virginia establece a todos los conductores de vehículos eléctricos convertidos -es decir, que fueron adaptados para funcionar con electricidad- cuáles son los requisitos que deben cumplir para poder realizar el trámite del registro.

Cuando no se cumpla con la normativa, no será posible anotar el vehículo, gestión fundamental para circular legalmente en el estado.

Qué exige la ley a los vehículos que ahora son eléctricos en VA

Para poder realizar el registro, de acuerdo con lo establecido por la ley § 46.2-1001.1. del Código de Virginia es necesario que los vehículos eléctricos convertidos utilicen cables color naranja de alta tensión para transportar la electricidad de alto voltaje. Todos los conductos que lleven estos cables deben además tener marcas que indiquen claramente que transportan alta tensión.

“No se pueden conectar cables de alta tensión al chasis del vehículo de tal forma que el chasis se utilice para poner a tierra la corriente eléctrica”, se indica.

El color naranja de estos cables es obligatorio para tramitar el registro en VA. Fuente: Imagen ilustrativa ChatGPT | El Cronista USA.

Otros requisitos que deben cumplir los vehículos eléctricos para poder registrarse en VA

Además de los cables naranjas es necesario que tengan un interruptor o fusible de alta tensión capaz de interrumpir la corriente máxima que produce el sistema. También se requiere un interruptor externo para cortar el circuito de alta tensión en caso de emergencia.

Las baterías deben estar en compartimientos seguros y aislados eléctricamente y de usar alguna que no sea de plomo-ácido se necesita un sistema de monitorización de temperatura. “Dicho sistema debe advertir al conductor del vehículo si la temperatura de la batería está subiendo rápidamente o supera los niveles seguros”, se indica.

Por su parte, los cables de alta tensión que pasen por debajo o fuera del vehículo deben estar encapsulados por un conducto de metal. Se necesita además un sistema de vacío para los frenos.

Como último requisito, se exige que en tres de sus lados el vehículo esté identificado como “convertido en eléctrico” -“converted electric”. Todas las etiquetas deben ser de al menos 15,24 cm y tener letras de 7,62 cm.