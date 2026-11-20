Los aviones transportan personal, combustible y equipos para sostener las investigaciones científicas en el continente.

La Guardia Nacional Aérea de Nueva York puso en marcha la temporada 2026-2027 de la Operación Deep Freeze con el despliegue de 75 militares y cinco aviones LC-130 Hercules, aeronaves especialmente adaptadas para aterrizar sobre nieve y hielo.

El operativo, que comenzó con la salida del último avión desde la base Stratton, en Scotia, Nueva York, el 12 de noviembre, busca garantizar el abastecimiento y el transporte de personal en las instalaciones científicas de la Antártida.

La misión está a cargo de la 109.ª Ala de Transporte Aéreo y forma parte del apoyo militar que Estados Unidos brinda al Programa Antártico de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF). Las operaciones se desarrollarán entre noviembre y febrero, con Christchurch, Nueva Zelanda, como punto de partida para los vuelos hacia el continente.

Qué aviones utiliza Estados Unidos para operar en la Antártida

El despliegue incluye cinco unidades LC-130 Hercules, una versión especializada del avión de transporte militar C-130 que cuenta con esquís para desplazarse y aterrizar sobre superficies congeladas. Esta característica permite operar en zonas remotas donde las pistas convencionales no existen y las condiciones climáticas dificultan las operaciones aéreas.

La 109.ª Ala de Transporte Aéreo tiene una capacidad particular: opera los únicos LC-130 equipados con esquís del Departamento de Guerra estadounidense.

El coronel de la Fuerza Aérea, Steven Slosek, comandante de la unidad, destacó la experiencia acumulada durante décadas de trabajo en el continente: “Durante décadas, la 109.ª Ala de Transporte Aéreo ha apoyado la Operación Deep Freeze, desarrollando la experiencia y los conocimientos necesarios para llevar a cabo operaciones de transporte aéreo en uno de los entornos más desafiantes del mundo”.

La Antártida es uno de los territorios más difíciles del planeta, donde el abastecimiento aéreo resulta fundamental para sostener los proyectos científicos estadounidenses. Shutterstock

Qué bases científicas abastecen los militares estadounidenses

El principal centro de operaciones será la Estación McMurdo, administrada por la Fundación Nacional de Ciencias. Durante el verano austral, esta instalación puede albergar entre 1,200 y 1,400 personas y funciona como la base científica más grande de la Antártida.

Además, los militares participarán en una reorganización de instalaciones de investigación en la Antártida Occidental. Entre las tareas previstas se encuentran el cierre del campamento West Antarctic Ice Sheet Divide, el traslado de infraestructura al campamento Byrd y la reapertura del campamento Siple Dome.

Cuántas toneladas de carga transportaron los aviones en la última temporada

Durante la temporada 2025-2026, el escuadrón completó 63 misiones a la Estación del Polo Sur y otras 17 al campamento West Antarctic Ice Sheet Divide. También realizó nueve evacuaciones aeromédicas.

En total, las tripulaciones acumularon 986 horas de vuelo, transportaron 1,086 pasajeros, 2,6 millones de libras de carga y 1,04 millones de libras de combustible.