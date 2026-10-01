La fecha en la que se recibe el dinero depende del día de nacimiento, de las restricciones de calendario y del tipo de prestación a cobrar.

En la publicación 05-10931 la Administración del Seguro Social (SSA) dejó programados los pagos correspondientes a todo 2026 y los adelantos que tendrán lugar por restricciones de calendario.

Para comprender la lógica de distribución que establece la agencia federal es importante destacar que la fecha en la que cada beneficiario recibirá su prestación dependerá directamente del momento en el que nació y del tipo de pago que le corresponde cobrar.

Calendario de pagos SSA: fechas programadas para lo que resta de 2026

Para el último trimestre del año, el calendario oficial distribuye los pagos de la siguiente manera

Octubre 2026

Fecha de pago Quiénes cobran Jueves 1 Beneficiarios SSI Viernes 2 -Beneficiarios que cobren desde antes de mayo de 1997

-Beneficiarios que también cobren SSI Miércoles 14 Nacidos entre el 1 y el 10 Miércoles 21 Nacidos entre el 11 y el 20 Miércoles 28 Nacidos entre el 21 y el 31 Viernes 30 Beneficiarios SSI (corresponde a noviembre)

Noviembre 2026

Fecha de pago Quiénes cobran Martes 3 -Beneficiarios que cobren desde antes de mayo de 1997

-Beneficiarios que también cobren SSI Martes 10 Nacidos entre el 1 y el 10 Miércoles 18 Nacidos entre el 11 y el 20 Miércoles 25 Nacidos entre el 21 y el 31

Diciembre 2026

Fecha de pago Quiénes cobran ¿Cuántos días antes de las fiestas reciben el dinero? Martes 1 Beneficiarios SSI 24 días antes de Nochebuena Jueves 3 -Beneficiarios que cobren desde antes de mayo de 1997

-Beneficiarios que también cobren SSI 21 días antes de Nochebuena Miércoles 9 Nacidos entre el 1 y el 10 15 días antes de Nochebuena Miércoles 16 Nacidos entre el 11 y el 20 8 días antes de Nochebuena Miércoles 23 Nacidos entre el 21 y el 31 1 día antes de Nochebuena Jueves 31 Beneficiarios de SSI (Corresponde a enero) Cobran el último día del año.

“Si no recibe su pago en la fecha esperada, por favor espere tres días de envío adicionales antes de comunicarse con el Seguro Social”, indican las autoridades.

Adelanto de pagos de SSA: en qué situaciones se toma esta medida

Cuando el primero del mes cae sábado o domingo, el pago del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) se adelanta al día hábil anterior más próximo, como puede verse en el caso de octubre, donde se reciben dos depósitos: el de este mes y el del siguiente.

Si la fecha de cobro cae miércoles, pero es un día festivo federal, el dinero se entregará el martes anterior, como sucede en noviembre porque el 11 se conmemorará el Día de los Veteranos.