La Administración del Seguro Social (SSA) detalló en su sitio web oficial todos los cambios que deben reportar de manera obligatoria quienes reciben Ingresos de Seguridad Suplementaria (SSI).
Según se especifica, existen circunstancias en las condiciones de vida de un beneficiario que pueden afectar directamente su elegibilidad en la prestación y el importe que están cobrando.
“Al informar estos cambios a la Seguridad Social tan pronto como ocurren, ayudas a garantizar que tu pago se mantenga correcto y evitas pagos en exceso, pagos insuficientes o sanciones”, indica el comunicado.
La lista de “cambios de vida” que deben reportar quienes cobran SSI
Cualquier solicitante o receptor de SSI debe informar:
Cambios en los ingresos
- Salarios
- Pensiones
- Prestaciones por desempleo
Cambios en los recursos
- Modificaciones relacionadas con cuentas bancarias, vehículos o propiedades
Cambios en el estatus laboral
- Empezar, dejar o cambiar de trabajo
Cambios en la dirección
- Mudarse tiene que ser reportado para que las comunicaciones puedan mantenerse
Cambios en la vivienda
- Entrar a una residencia de ancianos/instituto correccional
- Salir de una residencia de ancianos/instituto correccional
- Que alguien se mude dentro o fuera del hogar
Cambios de estatus
- Cualquier cambio de estatus migratorio
- Cambios con la ciudadanía
Cambios en el estado civil
- Matrimonio
- Divorcio
- Separación
Otros cambios
- En la elegibilidad para otros beneficios o pagos
- Ingreso o egreso de otra institución
- Cambios en la asistencia escolar, si se tiene menos de 22 años
- Salidas de Estados Unidos durante un mes calendario completo o 30 días consecutivos o más
- Tener una condena pendiente por delito grave o una orden de arresto por evasión a la justicia
Si bien existen diferentes formas para reportar estos eventos, una de las más sencillas cuando se trata del salario es utilizar la cuenta personal de my Social Security. Para cambios que no se relacionan con el salario la instrucción es contactar a la oficina local de SSA o llamar al -800-772-1213.
Información importante para personas con discapacidad que cobren SSI
En estos casos, la instrucción es avisar sobre:
- Cualquier mejora del estado médico
- Cambios relacionados con el trabajo y el salario
- Cambios el estado de Ticket to Work
- Cambios en los gastos del Plan para Lograr la Autosuficiencia (PASS)
Cuándo hay que reportar cualquiera de los cambios de la lista
La instrucción oficial es informar cualquiera de estos cambios antes del décimo día del mes posterior a que sucedan. Por ejemplo, quienes se muden en octubre, tendrán que reportarlo antes del 10 de noviembre.
Cuando lo que deba reportarse sea un cambio en los salarios, el consejo es informarlo antes del sexto día del mes de cobrar para evitar que se realicen pagos en exceso.
Sanciones por no declarar a tiempo los cambios
La agencia federal detalla que no informar a tiempo los cambios tiene consecuencias como:
- Pagos reducidos y que la cantidad correcta demore en acreditarse
- Pagos en exceso que deban ser devueltos
- Penalizaciones, donde se reduce el pago de SSI entre 25 y 100 dólares por cada vez que un cambio no se informe o no se reporte a tiempo.
Quienes declaren falsamente a propósito podrán enfrentarse a sanciones que implican la retención de pagos y, en ciertos casos, sanciones penales.