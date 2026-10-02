Los pagos pueden reducirse en hasta 100 dólares por no declarar a tiempo las circunstancias que deben informarse.

La Administración del Seguro Social (SSA) detalló en su sitio web oficial todos los cambios que deben reportar de manera obligatoria quienes reciben Ingresos de Seguridad Suplementaria (SSI).

Según se especifica, existen circunstancias en las condiciones de vida de un beneficiario que pueden afectar directamente su elegibilidad en la prestación y el importe que están cobrando.

“Al informar estos cambios a la Seguridad Social tan pronto como ocurren, ayudas a garantizar que tu pago se mantenga correcto y evitas pagos en exceso, pagos insuficientes o sanciones”, indica el comunicado.

La lista de “cambios de vida” que deben reportar quienes cobran SSI

Cualquier solicitante o receptor de SSI debe informar:

Cambios en los ingresos

Salarios

Pensiones

Prestaciones por desempleo

Cambios en los recursos

Modificaciones relacionadas con cuentas bancarias, vehículos o propiedades

Cambios en el estatus laboral

Empezar, dejar o cambiar de trabajo

Cambios en la dirección

Mudarse tiene que ser reportado para que las comunicaciones puedan mantenerse

Cambios en la vivienda

Entrar a una residencia de ancianos/instituto correccional

Salir de una residencia de ancianos/instituto correccional

Que alguien se mude dentro o fuera del hogar

Cambios de estatus

Cualquier cambio de estatus migratorio

Cambios con la ciudadanía

Cambios en el estado civil

Matrimonio

Divorcio

Separación

Otros cambios

En la elegibilidad para otros beneficios o pagos

Ingreso o egreso de otra institución

Cambios en la asistencia escolar, si se tiene menos de 22 años

Salidas de Estados Unidos durante un mes calendario completo o 30 días consecutivos o más

Tener una condena pendiente por delito grave o una orden de arresto por evasión a la justicia

Si bien existen diferentes formas para reportar estos eventos, una de las más sencillas cuando se trata del salario es utilizar la cuenta personal de my Social Security. Para cambios que no se relacionan con el salario la instrucción es contactar a la oficina local de SSA o llamar al -800-772-1213.

SSA detalla que existen cambios obligatorios que todos deben reportar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Información importante para personas con discapacidad que cobren SSI

En estos casos, la instrucción es avisar sobre:

Cualquier mejora del estado médico

Cambios relacionados con el trabajo y el salario

Cambios el estado de Ticket to Work

Cambios en los gastos del Plan para Lograr la Autosuficiencia (PASS)

Cuándo hay que reportar cualquiera de los cambios de la lista

La instrucción oficial es informar cualquiera de estos cambios antes del décimo día del mes posterior a que sucedan. Por ejemplo, quienes se muden en octubre, tendrán que reportarlo antes del 10 de noviembre.

Cuando lo que deba reportarse sea un cambio en los salarios, el consejo es informarlo antes del sexto día del mes de cobrar para evitar que se realicen pagos en exceso.

Sanciones por no declarar a tiempo los cambios

La agencia federal detalla que no informar a tiempo los cambios tiene consecuencias como:

Pagos reducidos y que la cantidad correcta demore en acreditarse

Pagos en exceso que deban ser devueltos

Penalizaciones, donde se reduce el pago de SSI entre 25 y 100 dólares por cada vez que un cambio no se informe o no se reporte a tiempo.