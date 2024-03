Oppenheimer se consagró la gran ganadora de la 96° entrega de los Premios Oscar al alcanzar siete estatuillas doradas y recibir el Óscar a la mejor película.

El icónico Al Pacino fue el encargado de entregarle el premio. El actor de El Padrino se subió al escenario del Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, para anunciar el ganador de la categoría 'Mejor Película' momento en que cometió un insólito error.

Las películas nominadas eran American fiction, Anatomía de una caída, Barbie, Los asesinos de la luna, Los que se quedan, Maestro, Pobres criaturas, Vidas pasadas, La zona de interés y Oppenheimer, pero nadie se esperaba que el actor omitiera mostrar a los nominados y anunciara directamente al ganador.

Premios Oscar 2024: el insólito error de Al Pacino al presentar al ganador de la Mejor Película

El actor, quien en 1993 ganó su propia estatuilla por Perfume de Mujer, no dio vueltas y su discurso no contó con una introducción ni con un homenaje a las películas nominadas, como sucede en todas las categorías.

"Mejor Película... Oh, tengo que ir al sobre para eso", dijo Al Pacino. Y continuó: " Y lo haré. Acá viene. Y... mis ojos ven... ¿ Oppenheimer? ".

Entre el desconcierto y la emoción, los protagonistas de la película dirigida por Christopher Nolan caminaron al escenario para recibir la estatuilla de la mano del prestigioso actor.

De este modo, las previsiones se cumplieron y de las trece nominaciones que tenía, Oppenheimer obtuvo siete premios, triunfando además en las categorías de mejor actor para Cillian Murphy, mejor intérprete de reparto para Robert Downey Jr., fotografía, banda sonora y edición.

Oppenheimer, la gran ganadora de los Premios Oscar 2024

Por su parte, la cinta 'Pobres criaturas' fue la segunda más galardonada con cuatro premios: mejor actriz para Emma Stone; mejor diseño de producción, diseño de vestuario, y maquillaje y peluquería.

El filme británico 'La zona de interés' se impuso en el apartado de mejor película internacional y mejor sonido.

El fenómeno taquillero 'Barbie' llegaba con ocho nominaciones pero tuvo que conformarse únicamente con el de mejor canción para 'What I Was Made For?', de Billie Eilish y Finneas O'Connell.