La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció oficialmente los nominados para la 98.ª edición de los Premios Oscar, y las tendencias de búsqueda en Google no se demoraron en reaccionar.

Google Trends, la herramienta gratuita de Google que nos permite acercarnos a las tendencias de búsqueda en la plataforma, refleja qué fue lo más googleado luego de que se conocieran las nominaciones al célebre premio del cine.

Cuando entrás a la plataforma a ver qué buscan los argentinos sobre la gran noche del cine, la herramienta exhibe una lista de “temas en aumento” que no son solo números, son las ganas de la gente por saber más.

Lo más buscado en Google Argentina: el efecto “breakout”

En Argentina, el interés no es solo general, sino que tiene nombres propios que alcanzaron un aumento explosivo en las últimas horas:

F1

Esta producción, dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt, es la tendencia principal en el buscador. El film recibió nominaciones en categorías clave como Mejor Película, Mejores Efectos Visuales, Mejor Sonido y Mejor Montaje.

Pecadores (Sinners)

Bajo el término “pecadores”, la producción de Ryan Coogler registra un crecimiento vertical, consolidándose como una de las consultas más calientes de la última semana.

La búsqueda de “sinners nominaciones oscar” refleja que los usuarios, además de querer saber de qué trata la historia o bien cómo encontrarla para ver en streaming, también están interesados en conocer cómo podría ser galardonada la historia de los gemelos, Smoke y Stack Moore, interpretados por Michael B. Jordan.

El check list de películas

Las búsquedas de “nominaciones”, “películas nominadas”, “peliculas nominadas oscar 2026″ y “lista oscars 2026″ son las protagonistas de las búsquedas: al agrupar estas consultas, notamos que el interés principal de los internautas es la lista de nominados.

Posiblemente, para armar la maratón del fin de semana y llegar a la ceremonia sabiendo de qué hablamos.

Sueños de trenes

Esta producción también aparece entre lo más buscado. Se trata de una de las apuestas fuertes de Netflix para esta temporada de premios.

¿Por qué Google Trends es clave para entender a los argentinos?

Lo que hace valiosa a esta herramienta no es solo mostrar qué es popular, sino cómo evoluciona ese interés a lo largo del tiempo.

Para medir, la plataforma mide los datos de búsqueda en una escala de 0 a 100, lo que nos permite comparar el interés relativo, dándonos una imagen fiel de la relevancia de un tema.

Cuando un término está en estado de “Breakout” significa que esa es la conversación del momento.

Con la misma herramienta podés ver si, por ejemplo, en Buenos Aires interesa lo mismo que en Córdoba o Mendoza.